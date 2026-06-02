Neden rahatsız oldu? Ekrem'in 1461 garezi yeniden gündem oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı iken Trabzonspor Stadı’nı bir yönetici ile gezen Ekrem İmamoğlu’nun Trabzonspor Stadı’nın 41.461 seyirci kapasitesindeki “1461” rakamına takıldığı video yeniden gündeme geldi. İmamoğlu, ‘1461’ sayısının neden tercih edildiğini sorgulayarak “Aslında 41.061 olsaydı” dedi. Yanındaki yönetici 1461’in Pontus Rum Devleti olan Trabzon’un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildiği tarih olduğunu hatırlatması üzerine İmamoğlu “Tarihle ne alakası var o ayrı bir şey” cevabını verdi.

VİDEO, FATİH’E KİNİNİ BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYDU!

Video, İmamoğlu’nun tıpkı İBB Başkanı seçildiğinde İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han’ın türbesine giderek tekme attığı görüntüleri hatırlatırken İstanbul gibi Trabzon’u da fetheden Fatih Sultan Mehmed Han’a duyduğu kini de bir kez daha ortaya koydu.

BU ADAMA OY VEREN TÜRKLÜĞÜNÜ SORGULASIN!

Videoya yapılan yorumlarda “Diyaloğa bakar mısınız.. Adam Ekrem’e dalmamak için ellerini cebine sokup dilini ısırıyor.” ve “Yunanistan'da Pontus haritası önünde poz verdi, Beylikdüzü Belediye Başkanı iken Makarios heykeli dikti, Fatih SM. türbesine tekme attı, simdi bu, açık değil mi hala bu adama oy veren Türklüğünü sorgulasın” yorumları öne çıktı.