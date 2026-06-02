Gürkan Hacır, Özgür’ü zıplatacak gelişmeyi duyurdu! Başsavcılık tüm delegelerin MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtlarını istedi!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP 38’inci Kurultay’da oy kullanan delegelere ait tüm rapor ve belgeleri istedi.
Özgür Özel tayfasını dumura uğratan gelişmeyi Gazeteci Gürkan Hacır sosyal medya hesabından; “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’nin 38.Olağan Kurultayında oy kullanan tüm delegelerin ve birinci derece yakınlarının MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtlarını ilgili kurumlardan talep etti” diye duyurdu. Delegelerin özellikle hesap hareketleri ve kurultaydan sonra iş değişikliğine ilişkin bilgilerin, CHP’deki mücadelede önemli değişikliklere neden olabileceği belirtiliyor.
