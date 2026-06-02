Yolcuların ‘İlk’ adımı bu oldu! 9 günde 2,5 milyonluk "Tıklama" rekoru

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen, radar, EDS ve hız koridoru noktalarını gösteren Hayat 112 Acil Mobil Uygulaması'na sürücüler büyük ilgi gösterdi. Kurban Bayramı tatilini kapsayan 23-31 Mayıs tarihleri arasında radar, EDS ve hız koridorlarına ilişkin toplam 2 milyon 528 bin 442 sorgulama gerçekleştirildi.

RADAR+ İLE YOLDA GÜVENLİ SEYAHAT

İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat 112 Acil Mobil Uygulaması, vatandaşların ihbar ve acil durum bildirimlerini tek çatı altında toplamak amacıyla hizmet veriyor. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen uygulama, bugüne kadar Google Play ve Apple Store üzerinden yaklaşık yarım milyon kez indirildi. e-Devlet entegrasyonu ile çalışan uygulama, vatandaşlara çok sayıda dijital hizmet sunuyor. Uygulamanın "Araçlar" menüsünde yer alan "RADAR+" bölümü sayesinde sürücüler, seyahat edecekleri güzergâhlarda bulunan radar, EDS ve hız koridoru noktalarını önceden görebiliyor.