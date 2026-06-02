Ünlü İtalyan gazeteci duyurdu! Fenerbahçe, Lewandowski için görüşmelere başladı
Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Barcelona'dan ayrılan dünyaca ünlü golcü Robert Lewandowski ile ilgilendiği ve görüşmelere başladığı ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinden gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimi öncesinde hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi çalışmalarını sürdürüyor.
Başkan adaylarından Hakan Safi, yaptığı açıklamada dünyaca ünlü 2 yıldızla anlaşmaya vardığını ifade etmiş ve bu isimlerden birinin Robert Lewandowski olduğu iddia edilmişti.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, FC Barcelona'ya veda eden ve bonservisi elinde bulunan Lewandowski ile ilgileniyor.
Polonyalı golcü kendisine gelen tüm seçenekleri değerlendirmeye devam ederken, Sarı-lacivertliler Lewa'nın menajerleriyle ilk temasları kurdu. 37 yaşındaki golcü bu sezon 'Barça' formasıyla çıktığı 46 karşılaşmada 19 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
