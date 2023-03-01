Meclis'ten geçti! Resmi Gazete'de yayımlanacak: EYT ne oldu, çıktı mı? İşte emeklilik şartları

EYT düzenlemesi için son aşamaya geçildi. Yapılacak düzenleme ile yaklaşık 5 milyon kişi yasadan faydalanarak emeklilik hakkı elde edebilecek. EYT kanun teklifi için Meclis görüşmeleri tamamlandı ve kanun teklifi yasalaştı. EYT, Meclis'te yasalaşmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla beraber Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Milyonlar Meclis'e kilitlenirken, EYT'de son durum konusu bugünün en sıcak gündemi olarak dikkat çekiyor.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle 3 haftalık aranın ardından Meclis Genel Kurulu görüşmeleri saat 15:00'da başladı. Meclis'te ilk gündem maddesi EYT oldu. EYT yasa tasarısı öncesinde grup önerileri verildi. EYT'nin yanında deprem gündemi Meclis'in ana başlıkları arasında yer aldı.

TBMM Genel Kurulu'nda milyonların beklediği EYT kanun teklifi için görüşmelere geçildi. Yaklaşık 4 saat süren görüşmeler tamamlandı. Kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda oylandı ve yasalaştı.

AK PARTİ'Lİ AKBAŞOĞLU: EYT YASASI YENİ BİR ŞART KESİNLİKLE GETİRMİYOR

Meclis'te açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Mevcut yasa ile yaş şartı, prim ve sigortalılık süresini tamamlayan emekli oluyor. Biz 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan çalışanlar için burada yaş şartını kaldırıyoruz. Yeni bir şart kesinlikle getirmiyoruz" dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

EYT ŞARTLARI NELER?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı EYT'de teknik çalışmaları tamamlarken, Hazine ve Maliye Bakanlığı da bütçe çalışmalarını tamamladı ve dosya Meclis'e intikal etti. EYT Meclis'ten geçti ve yasalaştı. İşte EYT yasasına göre emeklilik şartları:

İŞTE EYT İLE EMEKLİLİK ŞARTLARI

Yasa 4 maddeyi içeriyor

Yaş şartı tamamen kalkıyor

Prim günü mevcut yasadaki gibi kalacak

EYT kanun teklifi 2023 yılı için 2 milyon 250 bin sigortalıyı etkiliyor

Düzenleme 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan 4,7 milyon vatandaşı kapsıyor

Prim ve sigortalılık süresi dolan emeklilik hakkı elde edecek

Emekli olduktan sonra 30 gün içinde aynı iş yerinde işe başlanması durumunda 500 TL yüzde 5 destek primi verilecek

Taşerondan işçi kadrosuna geçenlerin ister emekli olabilme isterse kendi yerlerinde çalışabilme imkanı olacak

Başvurular ister e-Devlet üzerinden ister SGK'ya direkt olarak yapılabilecek

EYT staj konusu kanun teklifinde bulunmuyor

Kıdem tazminatı ödemeleri için işverene uygun koşullarda KGF desteği verilecek

SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı ayrımı olmayacak

EYT'li bir vatandaşın hemen emekli olma gibi zorunluluğu yok

İlk emekli maaşı Nisan ayında bağlanacak

NOT: EYT kapsamında emekli olanların 30 gün içinde aynı iş yerinde çalışmaya başlamaları halinde yüzde 5 oranında sosyal güvenlik destek primi indirimi hakkından yararlanması hükme bağlandı. Yani EYT ile emekli olan vatandaşlar eğer ki aynı iş yerinde çalışmaya devam edecekse 30 gün içerisinde yeni iş sözleşmesi yapması gerekiyor.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR KANUN TEKLİFİ MECLİS'TEN GEÇTİ VE YASALAŞTI

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Genel Kurulda kabul edilen teklif, 4 maddeden oluşuyor.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici maddeyle, ilgili kanunlara göre, teklifin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak.

Bu hüküm esas alınarak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacak ve geriye dönük hak talep edilemeyecek.

İlk kez yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içinde en son çalışılan özel sektör iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren, sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanacak.

Sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde, bu indirimden tekrar yararlanılamayacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya alınan işçiler, il özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde işçi statüsüne geçirilenlerin; emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde, çalıştırıldıkları kamu kurum ve kuruluşları veya şirketlerce iş sözleşmelerinin feshedilmesini zorunlu tutan düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak.

Teklifin kabul edilmesinin ardından, TBMM Başkanvekili Haydar Akar, birleşimi, saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

BAKAN BİLGİN VE BAKAN NEBATİ'DEN PEŞ PEŞE EYT MESAJLARI

Bakan Bilgin ve Bakan Nebati, düzenlemenin yasalaşması sonrası sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

Bakan Bilgin, "Uzun süredir üzerinde çalıştığımız 24 yıllık EYT sorunu artık çözüldü. Emekçilerimize hayırlı olsun" dedi.

Bakan Nebati'de, "Milletimize söz verdiğimiz gibi, EYT artık sorun olmaktan çıktı. Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Milletimize hayırlı olsun" diye konuştu.

EYT NE ZAMAN RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANACAK?

EYT düzenlemesinin Meclis Genel Kurulu'nda oylanıp yasalaşmasının ardından tüm gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a döndü. Başkan Erdoğan'ın yasayı kısa sürede imzalaması bekleniyor. Ardından EYT yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

EMEKLİLİK İÇİN YAŞ SINIRI ARANMAYACAK

EYT'de kanunun yürürlüğe girmesi sonrası 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış bütün vatandaşlara yaş sınırı aranmadan prim günü ve sigortalılık süresini tamamlamak şartı ile emeklilik hakkı verilecek.

EYT YASASINDA STAJ VE ÇIRAKLIK BULUNMUYOR

Türkiye'de SGK mevzuatına göre staj ve çıraklık sigortası olanların bu sigortaları başlangıç olarak kabul edilmiyor. Bu sürelerin borçlanmaları da yapılamıyor. Bu bağlamda EYT staj konusu yasasında yer almıyor.

Staj konusu teknik olarak sadece EYT'lileri değil tüm sigortalıları ilgilendiriyor. Bu konu da Bakanlığın teknik çalışması içerisinde yer almadığından Meclis gündemine şu an için gelmesi mümkün değil.

EYT'LİLERİN 2 TANE TALEBİ VAR

EYT düzenlemesi mevcut yasa üzerinden yaş şartı kaldırılarak 4 madde üzerinden yapıldı. Burada 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan EYT'liler 75'er gün şeklinde ardan 5000 ila 5975 gün primle emeklilik hakkı elde edecek. Sigortalılık süresi kadınlarda 20 erkeklerde ise 25 yıl.

EYT'liler burada 5000-5975 gün prim sisteminin herkes için 5000 gün olmasını talep etti.

İkinci olarak ise EYT'liler kamuoyunda 3600-5400 prim günü ile emeklilik olarak bilinen kısmi emeklilikte yaş şartının 1999 öncesinde olduğu gibi erkeklerde 55 kadınlarda 50 olarak belirlenmesini talep etti.

TALEPLER EYT YASASI ÇIKTINDAN SONRA EK DÜZENLEME İLE GÜNDEME GELEBİLİR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, EYT yasasının hızla çıkarılması talimatını verdi. Bununla beraber AK Parti milletvekilleri ilgili Bakanlıkların metinleri teslim etmesi sonrası hummalı bir çalışma içerisine girdi.

EYT yasalaştıktan sonra da bu talepler ile ilgili yeni düzenlemeler söz konusu olabilir.

EYT GENELGESİ KAFALARDAKİ SORU İŞARETLERİNİ GİDERECEK

EYT'nin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklayacağı detaylı genelge ile merak edilen tüm sorular yanıt bulacak.

EMEKLİLİK İÇİN KİME NE KADAR PRİM GEREKİYOR?

EYT yasasından 4A-4B-4C kategorisinde 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan tüm SSK'lılar, Bağ-Kur'lular ve emekli sandığına tabi vatandaşlar ayrım yapılmaksızın faydalanacak.