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Dünya Mecliste vekiller sis bombası ve maytap attı!
Dünya

Mecliste vekiller sis bombası ve maytap attı!

Yeniakit Publisher
2023-12-07 15:11:00 -
Mecliste vekiller sis bombası ve maytap attı!

Arnavutluk Meclisi, ülkenin 2024 bütçesini onaylarken, muhalefet milletvekilleri görüşmeleri engellemek için sis bombası ve maytap attı.

Arnavutluk Meclisi, ülkenin 2024 bütçesini onaylarken, muhalefet milletvekilleri görüşmeleri engellemek için sis bombası ve maytap attı.

Daha önce de farklı yöntemlerle meclis oturumlarını engelleyen ana muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve diğer muhalefet partilerinin milletvekilleri, bugün de sandalyeleri kürsünün önüne yerleştirip sis bombası ve maytap atarak oturumu engelleme girişimlerinde bulundu.

Muhalefet milletvekilleri ile olaya müdahale etmek isteyen güvenlik biriminin çalışanları arasında da gerginlik yaşandı.

Meclis Başkanı Lindita Nikolla, oturumun açılışında yaptığı konuşmada, muhalefetin "hukuksuzluk yolunda" ilerlemeye devam ettiğini belirterek, "Meclis'i rehin alamazsınız." dedi.

Meclis oturumunda Başbakan Edi Rama da yer alırken, oturum yaklaşık 8 dakika sürdü.
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2024 yılı bütçesi, 140 sandalyeli Meclis'ten 74 milletvekilinin "evet" oyuyla onaylanırken, 4 milletvekili "hayır" oyu kullandı.

7 milyar avronun üzerinde kamu harcaması öngören 2024 yılı bütçesinin ilk oylaması 20 Kasım’da gerçekleşmiş, görüşmeler muhalefetin engellemesi nedeniyle ertelenmişti.

Daha önce benzer gerilimlere sahne olan Arnavutluk Meclisi'nde 8 muhalefet milletvekili Meclis çalışmalarından 10 gün uzaklaştırılmıştı.

Hiçbir Meclis grubunda yer almayan milletvekili ve eski Başbakan Sali Berisha, yasama faaliyetlerinin engellendiğini iddia ederek, "bu hakkın kendilerine geri verilmesini" istemişti.

Meclis'in "Başbakan Edi Rama ve Meclis Başkanı Lindita Nikolla'nın şahsi kurumuna dönüştüğünü" ileri süren muhalefet milletvekilleri, anayasal haklarını tüm gücüyle savunmak üzere Meclis'teki eylemlerine devam edeceklerini belirtiyor.

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