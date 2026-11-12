Meclis’te MEB bütçesine sert tartışma damga vurdu! Bakan Tekin ve Özçağdaş arasındaki gerilim nedeniyle oturuma ara verildi!
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gerçekleştirilen Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2027 yılı bütçe görüşmeleri, muhalefetin mesnetsiz suçlamaları nedeniyle gerildi. Bakanlık bürokratlarını hedef alan temelsiz iddialara karşı ayağa kalkan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yeni Parti Milletvekili Suat Özçağdaş’ın sözlerine sert tepki göstererek komisyondaki provokasyona geçit vermedi.
Bütçe görüşmeleri sırasında söz alan Yeni Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömür Fatih Karakullukçu hakkında bir ihale üzerinden yolsuzluk iddiası ortaya attı. Bakan Yusuf Tekin ise eğitim camiasını yıpratmaya yönelik bu mesnetsiz iddiaları kesin bir dille yalanlayarak hakikati ortaya koydu.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gergin anlar yaşandı.
MEB YÖNETİCİSİNE YOLSUZLUK İDDİASI
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2025 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ve Sayıştay raporlarını görüşmek üzere toplandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in sunumunun ardından Yeni Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömür Fatih Karakullukçu hakkında bir ihalede yolsuzluk yaptığı iddiasında bulunmuştu. Bakan Tekin ise bu iddiaları yalanlamıştı.
BAKAN TEKİN AYAĞA KALKTI
İlerleyen saatlerde aynı konu üzerine yine gergin anlar yaşandı. AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, konuşması esnasında bu durumun sadece bir iddia olduğunu belirtti. Yeni Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ise Güneş'in konuşması esnasında, "Sen yalancı bir adamsın. Ben mahkeme kararıyla konuşuyorum" dedi.
Bakan Tekin ise ayağa kalkarak Özçağdaş'a, "Sen ahlaksız bir yalancısın" dedi. Bunun üzerine Özçağdaş, Bakan Tekin'i istifaya davet etti. Tartışmaların büyümesi üzerine komisyona 10 dakika ara verildi.