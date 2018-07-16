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Meclis'i yönetecek isimler belli oldu

Meclis yönetiminde Bekir Bozdağ Anayasa Komisyonu Başkanı, Numan Kurtulmuş Milli Eğitim Komisyonu Başkanı oldu.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 15:36
Meclis'i yönetecek isimler belli oldu

İsmet Yılmaz Milli Savunma Komisyonu Jülide Sarıeroğlu kadın erkek fırsat eşitliği Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu insan haklarını inceleme Komisyonu Başkanı oldu.

Trthaber'in haberine göre, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Selami Altınok, Sanayi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Tahir Akyürek, Adalet Komisyonu Başkanı Hakkı Köylü, Dilekçe Komisyonu Başkanı Belma Satır, KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, Sağlık Komisyonu Başkanı Şenel Yediyıldız, Tarım Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç oldu.

AB Uyum Komisyonu Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Dışişleri Komisyonu Başkanlığı Volkan Bozkır, Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Sadi Bilgiç, İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç görevlerine devam edecek.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 15:36
  1. meclis yönetimi
  2. Bekir Bozdağ
  3. Numan Kurtulmuş
  4. Jülide Sarıeroğlu
  5. Hakan Çavuşoğlu
  6. Selami Altınok
  7. Mustafa Elitaş
  8. Tahir Akyürek
  9. Adalet Komisyonu Başkanı Hakkı Köylü
  10. Dilekçe Komisyonu Başkanı Belma Satır
  11. KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş
  12. Sağlık Komisyonu Başkanı Şenel Yediyıldız
  13. Tarım Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç
  14. AB Uyum Komisyonu Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar
  15. Dışişleri Komisyonu Başkanlığı Volkan Bozkır
  16. Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta
  17. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Sadi Bilgiç
  18. İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç

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