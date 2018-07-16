Meclis'i yönetecek isimler belli oldu

İsmet Yılmaz Milli Savunma Komisyonu Jülide Sarıeroğlu kadın erkek fırsat eşitliği Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu insan haklarını inceleme Komisyonu Başkanı oldu.

Trthaber'in haberine göre, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Selami Altınok, Sanayi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Tahir Akyürek, Adalet Komisyonu Başkanı Hakkı Köylü, Dilekçe Komisyonu Başkanı Belma Satır, KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, Sağlık Komisyonu Başkanı Şenel Yediyıldız, Tarım Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç oldu.

AB Uyum Komisyonu Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Dışişleri Komisyonu Başkanlığı Volkan Bozkır, Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Sadi Bilgiç, İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç görevlerine devam edecek.