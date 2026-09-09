Meclis üyelerine tehdit, hakaret ve baskı... Yeni Partili Özgür Çelik’e soruşturma
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Üsküdar Belediye Meclis Üyesinin Ağustos ayında yaptığı şikâyetler üzerine Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İlçe Başkanı Berk Tütüncü hakkında soruşturma başlattı. Meclis üyeleri, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimine ilişkin iradelerinin fesada uğratılmasına yönelik tehdit, hakaret ve baskıya maruz kaldıklarını beyan etti.
Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından yaptığı konuşmasındaki iddialara ilişkin hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifade verecek.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Çelik'in Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından yaptığı konuşmasındaki iddialar üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında, söz konusu iddialarda adı geçen Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın'ın müşteki sıfatıyla ifade vermesinin ardından Başsavcılıkça, Çelik'in "şüpheli" sıfatıyla ifadesinin alınması için hazır edilmesi talimatı verildi.
Başsavcılıktan dün yapılan açıklamada, şunlar kaydedilmişti:
"Bir kısım basın-yayın organlarında, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimleri akabinde yapmış olduğu 'Ayhan Aydın ağlayarak beni aradı. Beni savcı tutuklamayla tehdit etti, benim oğlum ve eşim engelli, bunlara kim bakacak? Onlara bakacak kimse olmadığı için bunlara teslim oldum dedi' şeklindeki iddiaları ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturmaya başlanılmış olup, bu kapsamda beyanlarda ismi geçen Ayhan Aydın isimli şahsın söz konusu iddialarla ilgili ifade vermek üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmesi talimatı verilmiştir."
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