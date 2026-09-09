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81 ilin hepsine yerleştirildi! Gizemli billboardlar merak uyandırdı!

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81 ilin hepsine yerleştirildi! Gizemli billboardlar merak uyandırdı!

Son günlerde 81 ildeki işlek meydanlarda ve caddelerdeki billboardlarda görülen 'Sağ Ol Ziya Abi', 'Var Ol Mehmet Usta', 'Ne Güzel Yaptın Mehmet Bey' ve 'İyi ki Geldin Nuriye Teyze’, ‘Eline sağlık Duygu Hanım’' gibi ilgi çeken gizemli ifadeler sosyal medyada da gündem oldu. Merak edip QR kodunu okutan ve yapılan yönlendirmeyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ait 'iyilikvar.gov.tr' adresine ulaşan kullanıcılar, sitede 12 Eylül tarihini işaret eden geri sayım sayacıyla karşılaştı.

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Foto - 81 ilin hepsine yerleştirildi! Gizemli billboardlar merak uyandırdı!

Görsellerin amacını merak eden vatandaşlar, panolardaki QR kodları telefonlarıyla taratarak arka planını araştırmaya başladı.

#2
Foto - 81 ilin hepsine yerleştirildi! Gizemli billboardlar merak uyandırdı!

Yapılan yönlendirmeyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ait 'iyilikvar.gov.tr' adresine ulaşan kullanıcılar, sitede 12 Eylül tarihini işaret eden geri sayım sayacıyla karşılaştı.

#3
Foto - 81 ilin hepsine yerleştirildi! Gizemli billboardlar merak uyandırdı!

İLK İŞARET DERBİ MAÇINDA VERİLMİŞTİ: Projenin ilk ipuçları, geçtiğimiz günlerde oynanan derbi maçında stadyum ekranlarına yansıtılan 'İyilik Var' sloganlarıyla ve Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla verilmişti.

#4
Foto - 81 ilin hepsine yerleştirildi! Gizemli billboardlar merak uyandırdı!

'İnsanın olduğu her yerde İyilik Var' vurgusuyla duyurulan ve toplumun geniş kesimlerinde merak uyandıran yeni gönüllülük platformunun 12 Eylül'de hayata geçirilmesi bekleniyor. Açıklanan tarihe kadar sürecek olan bu merak uyandırıcı geri sayım çalışmasıyla, Türkiye genelinde gönüllülük bilincine dikkat çekilmesi hedefleniyor.

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