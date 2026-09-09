81 ilin hepsine yerleştirildi! Gizemli billboardlar merak uyandırdı!

Son günlerde 81 ildeki işlek meydanlarda ve caddelerdeki billboardlarda görülen 'Sağ Ol Ziya Abi', 'Var Ol Mehmet Usta', 'Ne Güzel Yaptın Mehmet Bey' ve 'İyi ki Geldin Nuriye Teyze’, ‘Eline sağlık Duygu Hanım’' gibi ilgi çeken gizemli ifadeler sosyal medyada da gündem oldu. Merak edip QR kodunu okutan ve yapılan yönlendirmeyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ait 'iyilikvar.gov.tr' adresine ulaşan kullanıcılar, sitede 12 Eylül tarihini işaret eden geri sayım sayacıyla karşılaştı.