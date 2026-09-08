Ahlaki ve ailevi sorunları el ele çözelim! Aşiretlerden ortak mücadele çağrısı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen Mardin Aşiretler İstişare Meclisi Çalıştayı'nda, toplumun karşı karşıya bulunduğu çeşitli sorunlar ele alındı.

Çalıştaya katılan aşiret mensupları, sorunların yalnızca resmi ve adli mercilerden çözülmesini beklemenin yeterli olmadığını belirterek, toplumun kendi değerleri ve dayanışma mekanizmalarıyla da sorumluluk alması gerektiğini ifade etti.

Çalıştay kapsamında İLKHA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Karacadağ Şeyhleri aşiretine mensup Ahmet Karacadağ, toplantının bölge, ülke ve Mardin'deki aşiretler ile tüm insanlar açısından hayırlı sonuçlara vesile olmasını diledi.

"BU TÜR ÇALIŞMALAR ELZEMDİR"

Daha önce bu tür istişarelerin yapılmış olması halinde bazı sorunların bugünkü seviyeye ulaşmayabileceğini belirten Karacadağ, şöyle konuştu:

"Bu toplantının memleketimiz için, ülkemiz için ve içinde bulunduğumuz Mardin sınırları içerisindeki aşiretler ile bütün insanlar için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Çok güzel. Eğer daha önce bu gibi istişareler olmuş olsaydı, belki mevcut olan gerek ahlaki, gerek asayiş, gerekse güven ve güvence bu hale gelmeyebilirdi. Her ne kadar geç kalmış isek de çok güzel bir vesile, çok güzel bir toplantı. Hem insanların bir araya gelmesi hem sorunlarımızın dile getirilmesi, en azından sorunlar ve sıkıntılar öğrenildikten sonra bunların çözümüne yönelik çalışmalar yapılması elzemdir. Bu vesileyle çok beğeniyorum, takdir ediyorum ve devamını istiyorum."

Çalıştayın toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren sorunların ele alınması açısından önemli olduğunu belirten 24. Dönem AK Parti Mardin Milletvekili Abdurrahim Akdağ ise gençlerin geleceği, ailelerin huzuru ve ekonomik sıkıntıların toplantıda gündeme geldiğini söyledi.

"İNANCIMIZIN BİZE SAĞLADIĞI BÜYÜK AVANTAJLAR VAR"

Çalıştayın toplumun ağır sorunlarının tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi açısından önemli bir başlangıç olabileceğini ifade eden Akdağ, şunları söyledi:

"Mardin Aşiret Çalıştayı'nda bulunuyorum şu an. Gerçekten toplumumuzda ağır bir bedel ödeten konular bugün gündeme geliyor. Bu güzel çalıştayı ve bu duyarlılığı hazırlayan ekibi kutluyorum. Toplumumuz bu konuda bir sıkıntı içindedir. Gençlerimizin geleceğini konuşuyoruz, ailelerimizin huzurunu konuşuyoruz, insanlarımızın ekonomik anlamda girdikleri ağır sıkıntıları konuşuyoruz. Bunlar toplumun her kesimini ilgilendiren konulardır. Bu konuda 'ben etkilenmedim' diyebilecek insan sayısı yok denecek kadar azdır. Dolayısıyla topluma mal olmuş bu ağır sorunların tespit edilmesi, araştırılması, anlaşılması ve çözüm önerilerinin gündemleştirilmesi, toplumun genelinin ihtiyaç duyduğu ciddi bir meseledir. Bu nedenle bu çalıştayı çok önemsiyorum. İnşallah bir başlangıç olur. Toplumumuzun huzuru, sükûneti, selameti ve dayanışması için bir vesile olsun."

"Bu gibi duyarlılıkların bundan sonra da devam etmesi lazım." diyen Akdağ "Sorunların tamamının adli mercilerce, resmi kesimlerce çözülmesini beklemek modern toplumların beklediği bir iş değil. Bir toplumun saygınlığı, bir toplumun geleceği sorunlarını çözebilme kapasitesiyle alakalıdır. Dolayısıyla toplumumuzda bu özgeçmiş vardır, bu birikim vardır, bu kültür vardır. İnancımızın bize sağladığı büyük avantajlar vardır. Ama bu avantajlar bugün atıl durumdaydı. İnşallah bu çalıştaydan sonra toplumumuzun öz gücü olan bu değerler sahaya girecek ve dolayısıyla problemler ortaya çıkmadan proaktif bir anlayışla sorunlarımızı önleyecek bir mekanizma, bir sistem oluşur. Dolayısıyla tekrar bu çalıştayı düzenleyen ekibi kutluyorum, başarılar diliyorum. Toplumumuza da hepsine selam, hürmet ve saygılarımı sunuyorum, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Şüküran Aşiretinin (Eşîra Şükürî) ileri gelenlerinden Mehmet Salih Kılınç da toplumda yaşanan sorunların daha açık ve cesur şekilde dile getirilmesi gerektiğini vurguladı.

"BU MEMLEKET BUNU HAK ETMİYOR"

Sorunlarla mücadelede aşiretlerin de sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirten Kılınç, şu ifadeleri kullandı:

"Bu çalıştay çok kıymetli bir çalıştaydır. Bizim sorunumuz tam manasıyla anlatılmıyor. Bu memleketin var olan sorunlarını cesaretle dile getirmeliyiz. Faizciler, çeteciler bizim memleketin insanlarıdır. Fuhuş yapanlar bu memleketin çocuklarıdır. Herkes kendi evinin önünü temizlerse memleket temizlenir. Bizler bu sorunlarla mücadele etmeliyiz. Bununla mücadele edecek, her aşiretin içinde olduğu bir komisyon kurmalıyız. Bizler ne zaman bu sorunları kulak ardı yaptık, işte o günden beri büyük bir musibetle karşı karşıya kaldık. Bu memleket bunu hak etmiyor. Burada gündeme getirilen konular çok mühim konulardır."

Çalıştaya katılan Molla Mahsum Botani ise özellikle aileler ve gençlerin karşı karşıya bulunduğu sorunların çözümü için kanaat önderleri ile aşiret liderlerine sorumluluk alma çağrısında bulundu.

"AİLE YAPISI YİNE ESKİ DEĞERİ GÖRMELİDİR"

Çalıştayın düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Botani, şunları kaydetti:

"Bu çalıştayı düzenleyenlerden Allah razı olsun. Bu çok önemli bir çalıştaydır. Aşiret liderlerine, kanaat önderlerine çağrıda bulunuyoruz. Memleketimizin sorunlarına bir çözüm bulmalarını istiyoruz. Aile meselelerinde, gençlerimizin, kızlarımızın içinde bulunduğu sorunların çözümü meselesinde herkese sesleniyoruz. Ailelerimizi, gençlerimizi kasıp kavuran sorunların sona ermesini istiyoruz. Aile yapısı yine eski değeri görmelidir. Bu sorunların çözümü için memlekette böyle bir çalıştayın yapılmasını çok istiyorduk. Elhamdülillah bunu yaptılar. Bu çalıştayın bizlere fayda sağlamasını, memleketimize olumlu yönde bereket getirmesini diliyorum."

"KÖTÜLÜKLERİN ÖNÜNÜ KAPATMALIYIZ"

Çalıştayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Şüküran Aşireti (Eşîra Şükürî) mensuplarından Hacı Süleyman da toplumda huzur ve barışın sağlanması için ailelerin gençlerine ve kızlarına sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Aşiret sahiplerine ve ailelere sorumluluk çağrısında bulunan Hacı Süleyman "Allah'tan dileğimiz bu memleketimize bir sulh getirmesidir. Her aşiret sahiplerinin gençlerine, kızlarına sahip çıkmasını istiyoruz. Onları başıboş bırakmasınlar. Gençleri kötülüklere düşürecek yolların önünü kapatmalıyız. Onlara sahip çıkmalıyız." dedi.

Kaynak: doğruhaber