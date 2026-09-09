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Gündem İnegöl’de dev asayiş uygulaması! Polis kuş uçurtmadı: Bin 412 kişi sorgulandı
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İnegöl’de dev asayiş uygulaması! Polis kuş uçurtmadı: Bin 412 kişi sorgulandı

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İnegöl’de dev asayiş uygulaması! Polis kuş uçurtmadı: Bin 412 kişi sorgulandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaklaşık 200 polisin katılımıyla geniş kapsamlı huzur ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi. İlçenin farklı noktalarında bin 412 kişinin sorgusu yapılırken 354 araç ve 45 iş yeri denetlendi. Kurallara uymayan 13 sürücüye toplam 42 bin 719 lira ceza kesildi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. İlçenin farklı noktalarında yapılan uygulamada yüzlerce kişi, araç ve iş yeri kontrolden geçirildi.

200 POLİS SAHAYA İNDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen uygulamaya Asayiş, Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Trafik ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinden yaklaşık 200 personel katıldı.

Polis ekipleri ilçede sabit kontrol noktaları oluştururken, hareketli ekiplerle de denetimler gerçekleştirildi.

BİN 412 KİŞİ SORGULANDI

Sabit ve hareketli yol uygulamalarında 765 kişinin UYAP sorgulaması yapıldı. Kontrollerde aranan herhangi bir kişiye rastlanmadı.

Umuma açık iş yerlerinde yapılan denetimlerde ise 647 kişi sorgulandı. Buradaki kontrollerde de aranan kişiye rastlanmadı.

Böylece uygulama kapsamında toplam bin 412 kişinin sorgusu gerçekleştirildi.

354 ARAÇ TEK TEK KONTROL EDİLDİ

Trafik ekipleri de uygulama boyunca araçları mercek altına aldı. Toplam 354 araç kontrol edilirken, kurallara uymadığı belirlenen 13 aracın sürücüsüne işlem yapıldı.

Sürücülere toplam 42 bin 719 lira idari para cezası uygulandı.

3 İŞ YERİ RUHSATSIZ ÇIKTI

Polis ekipleri umuma açık iş yerlerine yönelik denetimlerini de sürdürdü.

Toplam 45 iş yerinin kontrol edildiği uygulamada, 3 işletmenin ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edildi. Söz konusu iş yerleri hakkında gerekli işlemler başlatıldı.

Polis ekiplerinin İnegöl genelinde huzur ve güvenliğin korunmasına yönelik denetimlerini sürdüreceği bildirildi.

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