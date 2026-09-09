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Gündem Karadeniz’de tehlike alarmı! Zonguldak’ta da yasaklandı
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Karadeniz’de tehlike alarmı! Zonguldak’ta da yasaklandı

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Karadeniz’de tehlike alarmı! Zonguldak’ta da yasaklandı

Zonguldak Valiliği, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşların can güvenliği için 9 Eylül’de kent genelinde denize girmeyi yasakladı. Valilik, vatandaşlardan yasağa kesinlikle riayet etmelerini istedi.

Zonguldak’ta etkili olan olumsuz hava koşulları denizde de tehlikeli şartların oluşmasına neden oldu. Kent genelinde vatandaşların can güvenliğini korumak amacıyla denize girişlere bir günlük yasak getirildi.

VALİLİKTEN DENİZE GİRİŞ YASAĞI

Zonguldak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kentteki olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 9 Eylül Çarşamba günü il genelinde denize girilmesine izin verilmeyeceği duyuruldu.

Kararın özellikle denizde oluşabilecek tehlikelere karşı vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla alındığı belirtildi.

“YASAĞA RİAYET EDİLMESİ ÖNEMLE RİCA OLUNUR”

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşlarımızın can güvenliğinin korunması amacıyla Valiliğimizce 9 Eylül Çarşamba günü ilimiz genelinde denize girişler yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın güvenliği açısından belirtilen tarihte yasağa riayet etmeleri önemle rica olunur.”

Buna göre yasak yalnızca belirli plajları değil, Zonguldak il genelini kapsayacak.

Yetkililer, vatandaşların olumsuz hava ve deniz şartları karşısında yapılan uyarıları dikkate almalarını istedi.

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