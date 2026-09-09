Para ödemeden 139 kez alışveriş yaptı!

Mısır’da bir e-ticaret şirketinin ödeme sistemindeki açığı kullanan bir şüpheli, ücret ödemeden 139 ayrı alışveriş gerçekleştirdi. Şüphelinin bu yöntemle yaklaşık 100 bin dolar değerinde ürün aldığı belirtildi.

Mısır’da bir e-ticaret şirketinin elektronik ödeme sistemindeki açıktan yararlanan şüpheli, yaklaşık 100 bin dolar değerinde ürünü ödeme yapmadan satın aldı. Şüphelinin aynı yöntemle toplam 139 işlem gerçekleştirdiği belirlendi.

Mısır İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bir çevrim içi alışveriş şirketinin yetkilisi, firmanın alışveriş uygulamasındaki elektronik ödeme sisteminin kötüye kullanıldığı yönünde ihbarda bulundu.

Yapılan incelemede, sistemdeki bir açıktan yararlanılarak yaklaşık 2 milyon Mısır lirası, diğer bir ifadeyle 100 bin dolar değerindeki ürünün bedeli ödenmeden alındığı tespit edildi.

Şüpheli yakalandı

Soruşturma kapsamında olayın failinin Kahire’nin Mukattam bölgesinde yaşayan işsiz bir kişi olduğu belirlendi. Yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından düzenlenen operasyonla şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde ve adresinde yapılan aramalarda altın külçeler, çeşitli altın takılar, çok sayıda yeni kıyafet ve bir cep telefonu ele geçirildi. Yetkililer, söz konusu ürünlerin ödeme sistemindeki açıktan yararlanılarak elde edildiğini bildirdi.

Suçunu itiraf etti

İçişleri Bakanlığı, şüphelinin sorgusunda suçunu kabul ettiğini açıkladı. Şüphelinin alışveriş sitesindeki elektronik açığı kullanarak aynı yöntemle 139 ayrı satın alma işlemi gerçekleştirdiği ve hiçbirinin ücretini ödemediği belirtildi.