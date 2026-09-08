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Ne bakım ne de krem... Nemlendiriciden verim almanın nedeni: Çeşidi kullanılan ürüne göre değişir

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Giriş Tarihi:

Ne bakım ne de krem... Nemlendiriciden verim almanın nedeni: Çeşidi kullanılan ürüne göre değişir

Pahalı ürünler kullanmanıza rağmen cildinizdeki kuruysa sorun ne kremde ne cilt bakımında, sorun rutin bir alışkanlığınızda olabilir. Doğru bilinen bu yaygın hatalar tamamen yok ediyor. Peki, cilt bakımında her şeyi değiştirecek o neden ne?

#1
Foto - Ne bakım ne de krem... Nemlendiriciden verim almanın nedeni: Çeşidi kullanılan ürüne göre değişir

Pahalı kozmetik ürünlerine harcama yapmanıza rağmen cildinizdeki gerginliği ve matlığı gideremiyorsanız, sorun ürünü uyguladığınız andaki küçük bir detayda yatıyor olabilir. Yapılan incelemeler, cilt bariyerinin neme tamamen doyabilmesi için uygulamanın yapıldığı anın kritik bir rol oynadığını gösteriyor. İşte cildin nemi hapsetmesini sağlayan ve kullanılan kremden en yüksek verimi almayı mümkün kılan o temel kural

#2
Foto - Ne bakım ne de krem... Nemlendiriciden verim almanın nedeni: Çeşidi kullanılan ürüne göre değişir

Cilt bakımında en sık yapılan hatalardan biri, yüzü veya vücudu temizledikten sonra cildin tamamen kurumasını bekleyip nemlendiriciyi daha sonra sürmektir. Nemlendiricilerin ana görevi cilde baştan nem sağlamak değil, mevcut nemi bünyesinde tutarak su kaybını önlemektir. Cilt tamamen kuruduğunda kremin hapsedeceği bir yüzey nemi kalmadığından, ürünün sağladığı nemlendirme performansı belirgin şekilde azalır.

#3
Foto - Ne bakım ne de krem... Nemlendiriciden verim almanın nedeni: Çeşidi kullanılan ürüne göre değişir

Araştırmalar, nemlendirici ürünlerin hafif nemli cilt yüzeyinde çok daha yüksek performans gösterdiğini; yıkama sonrasındaki ilk üç dakika içerisinde, yani cilt ıslaklığını kaybetmemişken uygulanan kremlerin cilt bariyerini daha iyi onardığını doğrulamaktadır. Hyaluronik asit gibi yüksek su tutma kapasitesine sahip maddeler kuru cilde uygulandığında dışarıda nem bulamadığı için suyu cildin alt katmanlarından çekerek kuruluğu artırabilir.

#4
Foto - Ne bakım ne de krem... Nemlendiriciden verim almanın nedeni: Çeşidi kullanılan ürüne göre değişir

Nemlendiricinizden yüksek verim almak ve cildinizi korumak için yıkama sonrasında cildi sertçe kurulamak yerine fazla suyu hafifçe alarak nemli bırakmak gerekir. Milliyete'e göre, cilt henüz nemliyken ilk üç dakika içinde uygulanan krem mevcut suyu hapseder. Ancak soyucu ve aktif bileşen içeren ürünlerin aksine, sadece saf nemlendiriciler ile hyaluronik asit türü içeriklerin bu şekilde nemli yüzeye sürülmesi önerilir. Nemlendiriciden en yüksek verimi almak, cildinizin ihtiyacına doğru nemlendirici türünü (çeşidini) seçmeniz ve ürünü doğru şekilde uygulamanızla doğrudan ilgilidir. Her nemlendiricinin yapısı ve cilde etkisi farklıdır. Nemlendiricilerin temel çeşitleri ve kullanım tüyoları şu şekildedir: 1. Yapılarına Göre Nemlendirici ÇeşitleriJel ve Losyonlar: Su bazlı ve hafiftirler. Cilt tarafından hızla emilirler. Yağlı ve karma ciltler için idealdirler. Gözenekleri tıkamadan nem sağlarlar.Kremler: Su ve yağ dengelidir. Orta veya yoğun kıvamda olurlar. Normal ve kuru ciltler için uygundur. Cildin bariyerini desteklerler.Merhemler ve Yoğun Balsamlar: Yağ oranı çok yüksektir. Çok kuru, çatlamış veya egzamalı ciltler için bariyer görevi görürler. Nemi cilde hapsederler. 2. İçeriklerine Göre İşlevleriNemlendiricilerin içindeki aktif maddeler verimliliği belirler:Hümektanlar (Nem Mıknatısları): Havadaki ve alt katmanlardaki suyu cilde çeker. Örnek: Hyalüronik asit, gliserin, aloe vera. (Nemsiz ciltler için harikadır).Emolyentler (Yumuşatıcılar): Cilt hücreleri arasındaki boşlukları doldurarak pürüzsüzleştirir. Örnek: Seramidler, skualen, bitkisel yağlar. (Bariyeri zayıflamış ciltler için idealdir).Oklüzifler (Nem Hapsediciler): Cilt yüzeyinde fiziksel bir katman oluşturarak suyun buharlaşmasını engeller. Örnek: Vazelin, shea yağı, balmumu. (Çok kuru ciltler içindir).

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