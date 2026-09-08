Ne bakım ne de krem... Nemlendiriciden verim almanın nedeni: Çeşidi kullanılan ürüne göre değişir

Nemlendiricinizden yüksek verim almak ve cildinizi korumak için yıkama sonrasında cildi sertçe kurulamak yerine fazla suyu hafifçe alarak nemli bırakmak gerekir. Milliyete'e göre, cilt henüz nemliyken ilk üç dakika içinde uygulanan krem mevcut suyu hapseder. Ancak soyucu ve aktif bileşen içeren ürünlerin aksine, sadece saf nemlendiriciler ile hyaluronik asit türü içeriklerin bu şekilde nemli yüzeye sürülmesi önerilir. Nemlendiriciden en yüksek verimi almak, cildinizin ihtiyacına doğru nemlendirici türünü (çeşidini) seçmeniz ve ürünü doğru şekilde uygulamanızla doğrudan ilgilidir. Her nemlendiricinin yapısı ve cilde etkisi farklıdır. Nemlendiricilerin temel çeşitleri ve kullanım tüyoları şu şekildedir: 1. Yapılarına Göre Nemlendirici ÇeşitleriJel ve Losyonlar: Su bazlı ve hafiftirler. Cilt tarafından hızla emilirler. Yağlı ve karma ciltler için idealdirler. Gözenekleri tıkamadan nem sağlarlar.Kremler: Su ve yağ dengelidir. Orta veya yoğun kıvamda olurlar. Normal ve kuru ciltler için uygundur. Cildin bariyerini desteklerler.Merhemler ve Yoğun Balsamlar: Yağ oranı çok yüksektir. Çok kuru, çatlamış veya egzamalı ciltler için bariyer görevi görürler. Nemi cilde hapsederler. 2. İçeriklerine Göre İşlevleriNemlendiricilerin içindeki aktif maddeler verimliliği belirler:Hümektanlar (Nem Mıknatısları): Havadaki ve alt katmanlardaki suyu cilde çeker. Örnek: Hyalüronik asit, gliserin, aloe vera. (Nemsiz ciltler için harikadır).Emolyentler (Yumuşatıcılar): Cilt hücreleri arasındaki boşlukları doldurarak pürüzsüzleştirir. Örnek: Seramidler, skualen, bitkisel yağlar. (Bariyeri zayıflamış ciltler için idealdir).Oklüzifler (Nem Hapsediciler): Cilt yüzeyinde fiziksel bir katman oluşturarak suyun buharlaşmasını engeller. Örnek: Vazelin, shea yağı, balmumu. (Çok kuru ciltler içindir).