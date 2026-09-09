Eski Galatasaraylı kıta değiştirdi! Ziyech'in yeni takımı belli oldu
Eski Galatasaraylı Hakim Ziyech'in yeni adresi Güney Amerika oldu. Fas ekibi Wydad Casablanca'dan ayrılan 33 yaşındaki futbolcu, Brezilya ekibi Botafogo'ya transfer oldu.
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Eski Galatasaraylı Hakim Ziyech'in yeni adresi Güney Amerika oldu. Fas ekibi Wydad Casablanca'dan ayrılan 33 yaşındaki futbolcu, Brezilya ekibi Botafogo'ya transfer oldu.
Hakim Ziyech kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Son olarak ülkesinde Wydad Casablanca forması giyen Faslı futbolcu, Brezilya'nın köklü kulüplerinden Botafogo'ya transfer oldu.
TRT Spor’un haberine göre, 33 yaşındaki futbolcuyu havalimanında çok sayıda Botafogo taraftarı karşıladı.
Ziyech, kariyerinde ilk kez Güney Amerika'da ve Brezilya Ligi'nde forma giyecek.
Faslı oyuncu daha önce Hollanda, İngiltere, Türkiye, Katar ve Fas'ta futbol oynadı.
2023'te Galatasaray'a transfer olan Ziyech, sarı kırmızılıların ardından Al-Duhail'e, daha sonra da ülkesinin takımlarından Wydad Casablanca'ya gitmişti.
33 yaşındaki futbolcu, Wydad formasıyla çıktığı 16 resmi karşılaşmada 9 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
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