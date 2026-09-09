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Eski Galatasaraylı kıta değiştirdi! Ziyech'in yeni takımı belli oldu

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Eski Galatasaraylı kıta değiştirdi! Ziyech'in yeni takımı belli oldu

Eski Galatasaraylı Hakim Ziyech'in yeni adresi Güney Amerika oldu. Fas ekibi Wydad Casablanca'dan ayrılan 33 yaşındaki futbolcu, Brezilya ekibi Botafogo'ya transfer oldu.

#1
Foto - Eski Galatasaraylı kıta değiştirdi! Ziyech'in yeni takımı belli oldu

Hakim Ziyech kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Son olarak ülkesinde Wydad Casablanca forması giyen Faslı futbolcu, Brezilya'nın köklü kulüplerinden Botafogo'ya transfer oldu.

#2
Foto - Eski Galatasaraylı kıta değiştirdi! Ziyech'in yeni takımı belli oldu

TRT Spor’un haberine göre, 33 yaşındaki futbolcuyu havalimanında çok sayıda Botafogo taraftarı karşıladı.

#3
Foto - Eski Galatasaraylı kıta değiştirdi! Ziyech'in yeni takımı belli oldu

Ziyech, kariyerinde ilk kez Güney Amerika'da ve Brezilya Ligi'nde forma giyecek.

#4
Foto - Eski Galatasaraylı kıta değiştirdi! Ziyech'in yeni takımı belli oldu

Faslı oyuncu daha önce Hollanda, İngiltere, Türkiye, Katar ve Fas'ta futbol oynadı.

#5
Foto - Eski Galatasaraylı kıta değiştirdi! Ziyech'in yeni takımı belli oldu

2023'te Galatasaray'a transfer olan Ziyech, sarı kırmızılıların ardından Al-Duhail'e, daha sonra da ülkesinin takımlarından Wydad Casablanca'ya gitmişti.

#6
Foto - Eski Galatasaraylı kıta değiştirdi! Ziyech'in yeni takımı belli oldu

33 yaşındaki futbolcu, Wydad formasıyla çıktığı 16 resmi karşılaşmada 9 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

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