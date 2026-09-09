Burası Arizona değil Türkiye: Görenleri kendine hayran bırakıyor!
Kars’ın Kağızman ilçesinde yer alan Bayam Kızıllıkları, ABD'nin ünlü Büyük Kanyona benzerliğiyle görenleri mest ediyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Kars’ın Kağızman ilçesinde yer alan Bayam Kızıllıkları, ABD'nin ünlü Büyük Kanyona benzerliğiyle görenleri mest ediyor.
Kötek ile Bayam köyleri arasında yer alan Bayam Kızıllıkları, doğal aşınmalar sonucu şekillenen ilginç kaya oluşumları ve kızıl tonlarıyla dikkati çekiyor. İnce kum tabakalarının üzerinde yükselen mantar biçimli kayalar, özellikle havadan görüntülendiğinde güzel manzaralar oluşturuyor.
BÜYÜK BİR POTANSİYEL TAŞIYOR Klasik turizm rotalarının dışında kalan bölge, doğal yapısı ve eşsiz görüntüsüyle doğa yürüyüşü, fotoğrafçılık ve doğa sporları açısından önemli bir potansiyel taşıyor. Çevresi yeşile bürünen kayalıklar, fotoğraf tutkunlarına da etkileyici görüntüler sunuyor. Kağızman’ın doğal güzelliklerinin tanıtılması ve alternatif turizm rotalarının oluşturulması açısından önemli görülen Bayam Kızıllıkları, doğa tutkunlarını bekliyor.
“GELENLER ÇOK BEĞENİYOR” Kağızman Dağcılık ve Doğa Sporları Spor Kulübü Başkanı Harun Ağdaş, Kağızman ilçesinde yer alan Bayam Kızıllıkları’nın ABD’nin Arizona eyaletinde bulunan kanyonları andırdığını söyledi. Spor kulüpleri olarak zaman zaman bölgeye yürüyüş düzenlediklerini ifade eden Ağdaş, şöyle konuştu:
“Burada Arizona’daki kayalıklar, kanyon gibi çok büyük onunla kıyaslanacak kadar güzel bir kanyonumuz var. Biz buna Bayam Kızıllıkları diyoruz. Spor kulübü olarak buraya yürüyüş yapıyoruz. Yürüyüş rotamızda olan bir yer ve gelenler burayı çok beğeniyor. Bu bölgenin turizme kazandırılmasını istiyoruz. Burada doğal oluşumlar var. Herkesin burada yürümesini tavsiye ederim.” Ağdaş, doğa tutkunlarını bölgenin güzelliklerini görmeye davet etti.
ABD’li küstah bir generalin Türkiye’nin bölgesel güçlenmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirip "Ya Türkiye nükleer silah edinirse?" sözle..
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23