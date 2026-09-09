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Değer kazandı: Borsa günü yükselişle tamamladı... Piyasalarda son durum, dolar ve euro fiyatları Burası Arizona değil Türkiye: Görenleri kendine hayran bırakıyor! Bu zehri kullanmadan önce iki kere düşünün! Alkolün etkisiyle kendini bıçakladı ‘Elektrikli araçlarla ilgili bir yasak yok’ DMM bıktı yalancılar bıkmadı 12 Eylül mağduru o dönemi anlattı: 'Sağcısıyla solcusuyla bir kuşağı harcadılar' Demirci incirinde hasat heyecanı başladı Aradığınız provokatöre artık ulaşılamıyor! FETÖ artığının fişi çekildi İran savaşının bilançosu ağırlaşıyor: ABD’nin ölü ve yaralı asker sayısı artıyor
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Burası Arizona değil Türkiye: Görenleri kendine hayran bırakıyor!

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Burası Arizona değil Türkiye: Görenleri kendine hayran bırakıyor!

Kars’ın Kağızman ilçesinde yer alan Bayam Kızıllıkları, ABD'nin ünlü Büyük Kanyona benzerliğiyle görenleri mest ediyor.

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Foto - Burası Arizona değil Türkiye: Görenleri kendine hayran bırakıyor!

Kötek ile Bayam köyleri arasında yer alan Bayam Kızıllıkları, doğal aşınmalar sonucu şekillenen ilginç kaya oluşumları ve kızıl tonlarıyla dikkati çekiyor. İnce kum tabakalarının üzerinde yükselen mantar biçimli kayalar, özellikle havadan görüntülendiğinde güzel manzaralar oluşturuyor.

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Foto - Burası Arizona değil Türkiye: Görenleri kendine hayran bırakıyor!

BÜYÜK BİR POTANSİYEL TAŞIYOR Klasik turizm rotalarının dışında kalan bölge, doğal yapısı ve eşsiz görüntüsüyle doğa yürüyüşü, fotoğrafçılık ve doğa sporları açısından önemli bir potansiyel taşıyor. Çevresi yeşile bürünen kayalıklar, fotoğraf tutkunlarına da etkileyici görüntüler sunuyor. Kağızman’ın doğal güzelliklerinin tanıtılması ve alternatif turizm rotalarının oluşturulması açısından önemli görülen Bayam Kızıllıkları, doğa tutkunlarını bekliyor.

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Foto - Burası Arizona değil Türkiye: Görenleri kendine hayran bırakıyor!

“GELENLER ÇOK BEĞENİYOR” Kağızman Dağcılık ve Doğa Sporları Spor Kulübü Başkanı Harun Ağdaş, Kağızman ilçesinde yer alan Bayam Kızıllıkları’nın ABD’nin Arizona eyaletinde bulunan kanyonları andırdığını söyledi. Spor kulüpleri olarak zaman zaman bölgeye yürüyüş düzenlediklerini ifade eden Ağdaş, şöyle konuştu:

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Foto - Burası Arizona değil Türkiye: Görenleri kendine hayran bırakıyor!

“Burada Arizona’daki kayalıklar, kanyon gibi çok büyük onunla kıyaslanacak kadar güzel bir kanyonumuz var. Biz buna Bayam Kızıllıkları diyoruz. Spor kulübü olarak buraya yürüyüş yapıyoruz. Yürüyüş rotamızda olan bir yer ve gelenler burayı çok beğeniyor. Bu bölgenin turizme kazandırılmasını istiyoruz. Burada doğal oluşumlar var. Herkesin burada yürümesini tavsiye ederim.” Ağdaş, doğa tutkunlarını bölgenin güzelliklerini görmeye davet etti.

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