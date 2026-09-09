Burası Arizona değil Türkiye: Görenleri kendine hayran bırakıyor!

“Burada Arizona’daki kayalıklar, kanyon gibi çok büyük onunla kıyaslanacak kadar güzel bir kanyonumuz var. Biz buna Bayam Kızıllıkları diyoruz. Spor kulübü olarak buraya yürüyüş yapıyoruz. Yürüyüş rotamızda olan bir yer ve gelenler burayı çok beğeniyor. Bu bölgenin turizme kazandırılmasını istiyoruz. Burada doğal oluşumlar var. Herkesin burada yürümesini tavsiye ederim.” Ağdaş, doğa tutkunlarını bölgenin güzelliklerini görmeye davet etti.