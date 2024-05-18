Meclis bir anda karıştı: Milletvekili belgeleri alıp kaçtı!
Tayvan'da Yasama Meclisi'nde reform tartışmaları sırasında çıkan anlaşmazlık kavgaya dönüştü. Kürsüye çıkma ve yasama teklifini sunma önceliği konusunda tartışan taraflar arasında arbede yaşandı.
Tayvan'da Yasama Meclisi'nde reform tartışmaları sırasında çıkan anlaşmazlık kavgaya dönüştü. Kürsüye çıkma ve yasama teklifini sunma önceliği konusunda tartışan taraflar arasında arbede yaşandı.
Tayvan'da reform tartışmaları sebebiyle Yasama Meclisi'nde kavga çıktı. Ocak ayındaki başkanlık seçimlerini kazanan Lai Ching-te'nin 20 Mayıs'ta göreve başlamasına günler kala Yasama Meclisi'ndeki reform tartışmaları kavgaya dönüştü.
TARAFLAR KAVGA ETTİ
Muhalefetteki Milliyetçi Parti (Koumintag/KMT) ile Tayvan Halk Partisi (TPP) üyeleri, meclisin hükümet üzerindeki yetkilerini artıran ve yalan beyanda bulunan üyelerin cezalandırılmasını öngören tasarıyı teslim etmek üzere 15 Mayıs'tan beri meclis binası önünde nöbet tutuyor. Sabah Yasama Meclisi'nin kapısının açılmasına 15 dakika kala kürsüye çıkma ve yasama teklifini sunma önceliği için tartışan tarafların arasında arbede çıktı. Muhalefettekiler, kürsü önceliği için kapının açılmasıyla iktidardaki Demokratik İlerici Parti (DPP) üyelerinden hızlı davranarak kürsüye geçti.
Kavga sırasında, bir DPP üyesinin, reform tasarısının geçmesini engellemek amacıyla oylama kağıtlarını kaçırmaya çalıştığı görüldü.
Meclis üyeleri arasındaki arbedeye rağmen oturum yerel saatle 08.30'da olağan akışında başladı, 10.30'da ele alınan maddenin doğrudan oylanmasına geçilmesi üzerine taraflar kavga etti. Oylama sırasında kürsüye ulaşmaya çalışan taraflar, birbirlerini itip çekti. Meclis başkanı, 10.38'de oylamanın sonlandırıldığını duyurdu.
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