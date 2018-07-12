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Meclis Başkanlık seçimi için ilk tur oylama başladı

TBMM, başkanlık seçimi için bugün saat 14.00’te toplandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık seçimi için ilk tur oylama başladı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 14:57
Meclis Başkanlık seçimi için ilk tur oylama başladı

Anayasa’ya göre gizli yapılan oylamada seçilmek için ilk iki turda 400, üçüncü turda 301 oy almak gerekiyor.

ADAYLAR

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu TBMM Başkanlığı için aday oldu.

BİR YASAMA DÖNEMİNDE İKİ SEÇİM

TBMM İçtüzüğüne göre, Başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim gerçekleştiriliyor. İlk seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi üç yıl oluyor.

GİZLİ OYLA YAPILACAK

TBMM Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılacak. İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte ikisi (400 oy) ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu (301 oy) aranacak.

Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak; dördüncü oylamada en fazla oy alan milletvekili Başkan seçilecek.

DANIŞMA KURULU YARIN TOPLANACAK

Yeni seçilecek TBMM Başkanı'nın başkanlığında, 13 Temmuz Cuma günü (yarın) Danışma Kurulu toplanacak. 

Bu toplantıda; TBMM Başkanlık Divanı ile ihtisas komisyonlarının kaç üyeden oluşacağı ve AK Parti, CHP, HDP, MHP, İYİ Parti gruplarına düşen üye sayısı belirlenecek.

Saat 15.00'te toplanacak Genel Kurulda da Danışma Kurulunda belirlenen bu üye sayıları milletvekillerinin bilgisine sunulacak. 

15 Temmuz Pazar günü, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri düzenlenecek. Etkinlikler kapsamında, "Millet Darbeye Dur Dedi" sergisi açılacak.

KOMİSYONLARIN BAŞKANLARI SEÇİLECEK

Beş siyasi parti grubu, gruplarına düşen sayıya göre, milletvekillerinin isimlerini TBMM Başkanlığına bildirecek.

TBMM Genel Kurulu 16 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00'te toplanacak. Bu birleşimde, TBMM Başkanlık Divanı ile ihtisas komisyonlarının üye isimleri okunarak, milletvekillerinin oyuna sunulacak.

Daha sonra en yaşlı üye başkanlığında toplanacak komisyonlarda; Başkan, Başkanvekili, Katip Üye ve Sözcüden oluşan Başkanlık Divanı seçimi yapılacak.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 14:57
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