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Meclis Başkanı Binali Yıldırım Senegal'de

Yıldırım, "Mecliste Senegal’in geçiş  üstünlüğü var, bunu bilmenizi isterim. Senegal ile hem altyapının geliştirilmesi  hem eğitim hem de güvenlik alanında iş birliğini önemsiyoruz." açıklamasında bulundu.

02 Kasım 2018 Cuma 21:31
Meclis Başkanı Binali Yıldırım Senegal'de

Resmi ziyaret kapsamında beraberindeki heyetle başkent Dakar'a gelen  Yıldırım'ı, Uluslararası Blaise Diagne Havalimanı'nda, Senegal Meclis Başkanı  Mustafa Niass ve Dakar Büyükelçisi Nihat Civaner karşıladı.

TBMM Başkanı Yıldırım, Meclisteki partilerin milletvekillerinin  bulunduğu heyetle, Türk firmalarınca yapılan Dakar Arena Spor Salonu ile Abdou  Diouf Kongre Merkezi'ni ziyaret etti.

Yıldırım ve beraberindeki heyet, ardından Senegal Meclis Başkanı  Mustafa Niass ile basına kapalı baş başa ve heyetler arası görüşme yaptı.

Görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısında, Yıldırım, Türkiye'nin  Senegal'i Sahraaltı Afrika’da önemli bir dost ve müttefik olarak gördüğünü ifade  etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, şubat sonundaki ziyaretinde,  iki ülke arasında mutabık kalınan anlaşmaları birer birer hayat geçirdiklerini  belirten Yıldırım, Senegal ile ilgili ikili anlaşmaların en hızlı şekilde TBMM'de  onaylandığını kaydetti.

TBMM Başkanı Yıldırım, "Mecliste Senegal’in geçiş üstünlüğü var, bunu  bilmenizi isterim. Senegal ile hem altyapının geliştirilmesi hem eğitim alanında  hem de güvenlik alanında iş birliğini önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, elindeki imkanlarla Senegal’in gelecek yıllar için  hedeflerine, refahına katkı yapmaya devam edeceğini vurgulayan Yıldırım,  "Kardeşlerimizle ilişkilerimiz tek taraflı menfaate dayanmaz. Her iki ülkenin de  kazanması esasına göre ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Çünkü bizim  geçmişimizde sömürü ve sömürgecilik yok. Bu bakımdan Afrika’nın gelişmesi, kalkınması dünyanın refahı, huzuru ve birçok problemin ortadan kalkması anlamına  gelir." diye konuştu.

İki ülke cumhurbaşkanlarının çok iyi dost olduklarını kaydeden  Yıldırım, iki liderin her görüştüklerinde yeni bir karar aldığına ve bu  kararların süratle hayata geçirildiğine işaret etti.

Üst düzey ziyaretlerin, ikili ilişkilerin ilerlemesine çok büyük  katkısı olduğuna dikkati çeken Yıldırım, parlamentolar arası yakınlaşmanın da  gerekli olduğunun altını çizdi.

Yıldırım, şunları söyledi:

"Hükümetlerimizin işlerini kolaylaştıracak önemli kararlar alabiliriz,  önemli çalışmalar yapabiliriz. Senegal ile Türkiye arasında ticaretin gelişmesi,  yıldan yıla artması gayet güzel ancak rakamlara baktığımızda iki ülkenin  potansiyelinin altında olduğu görülüyor. Daha çok gayret göstermemiz ve daha çok  üst düzey ziyaretler gerçekleştirmemiz gerekiyor. Parlamentolar arası dostluk  gruplarının birbirini daha çok tanıması gerekli. Eğitim konusunda, Türkiye  geçmişte olduğu gibi bundan sonra da Senegal'e her türlü desteği sunmaya devam  edecek."

Yıldırım, Türkiye'nin terörle ve aşırılıklarla mücadele konusunda,  Senegal ile aynı düşüncelere sahip olduğunu belirtti.

"CUMHURBAŞKANLARIMIZ ORTAK HAREKET EDİYOR"

Niass da konuşmasında, Türk Maarif Vakfının açtığı okullarda verilen  eğitimi memnuniyetle izlediklerini vurguladı.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 250 milyon doları aştığını dile  getiren Niass,  bu kapsamda hedefin 400 milyon dolara çıkarıldığını kaydetti.  Niass, iki ülke arasında imzalanan anlaşma sayısının, Erdoğan'ın ziyaretiyle  24'ten 28'e çıktığını söyledi.

Son olarak Tosyalı grubunun da Senegal'e gelişiyle hem maden  işletmeciliği hem demir-çelik konusunda yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırım imkanı  oluştuğunu belirten Niass, parlamentonun görevinin, yürütme organının yaptığı  projelerin gerçekleşmesine yardım sağlamak olduğunu kaydetti.

Niass, TBMM'de Senegal Dostluk Grubu oluşturulduğunu, kendilerinin de  yakın zamanda Türkiye Dostluk Grubu kuracaklarını ifade etti.

Senegal Meclis Başkanı Niass, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Uluslararası politik ilişkilerde, teröre karşı ve sınırı aşan  suçlarla mücadelede beraberiz, aynı şekilde ticari ilişkilerdeki orantısızlıkla  mücadelede de beraberiz. Bu konularda Sayın Erdoğan, Batı'da, Avrupa’da mücadele  ediyor. Burada da aynı mücadeleyi Cumhurbaşkanımız Macky Sall yapıyor, Erdoğan  ile ortak hareket ediyor."

 Yıldırım ve beraberindeki heyet, daha sonra Dakar Ulu Camisi'nde cuma  namazı kıldı. TBMM Başkanı Yıldırım, namaz sonrası Dakar İslam Enstitüsünü  ziyaret etti.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 21:31
  1. TBMM Başkanı Yıldırım
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