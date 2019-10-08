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MEB'ten mason karargahı Rotary Kulübü'ne destek

Mason karargahları arasında yer alan Rotary Kulübü'nün İzmir’in ardından evliyalar şehri Bursa’ya da kanca attığı ortaya çıktı. İzmir Valiliği ile eğitim protokolü imzalayan Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu'nun “Rotary Okulda” isimli projeyi Bursa’da hayata geçirilebilmek için Ankara’dan destek istediği belirlendi. Tepki çeken uygulamanın evliyalar şehrinden uzak tutulması istenirken, konuyla ilgili CİMER’e onlarca şikayet ulaştırıldı.

08 Ekim 2019 Salı 19:45
MEB'ten mason karargahı Rotary Kulübü'ne destek

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Türkiye ve insanlık için şedid bir tehlike olan masonik yapılanmalar, ülke bekasını tehdit unsuru haline geliyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında kapatılan CHP’li İsmet İnönü’nün iktidarında ise yeniden açılan Masonik Kulüpler, hiçbir engelle karşılaşmaksızın faaliyet alanlarını eğitim yuvalarına çevirdi.

Evliyalar şehrinden uzak durun

Geçtiğimiz ay İzmir Valiliği ile eğitim protokolü imzalayan Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu’nun "Rotary Okulda” isimli projeyi Milli Eğitim Bakanlığı’na sunduğu ortaya çıktı. Zihin bulandıran faaliyetlerini yaygınlaştırmak için Ankara'nın desteğini isteyen Rotary 2440. Bölge Federasyonu Başkanı Fatih Akçiçek’in proje detaylarını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a aktardığı öğrenildi. Bakan Selçuk’un uygulamanın yaygınlaşması için Bursa Valiliği’ne talimat verildiği öne sürülürken, tepki çeken uygulamanın evliyalar şehrinden uzak tutulması istendi.

Cimer'e şikayet yağdı

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) onlarca şikayet ulaştırıldı. Bursalı bir vatandaş CİMER'e şikayetinde şunları söyledi:

“AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç öncülüğünde Uludağ Rotary Kulubü ile Milli Eğitim Bakanı arasında yapılan “Rotary Okulda” projesi kapsamında gençlerimizi Rotaryanlara mı teslim ediyoruz? Yapılan bu protokolden Sayın Cumhurbaşkanımızın bilgisi var mı? İmkanlar dahilinde konunun bizzat sayın Cumhurbaşkamız Recep Tayyip Erdoğan’a aktarılmasını istirham ediyorum.”

CİMER’e yazan bir başka vatandaş ise şunları kaydetti:

“Rotary Okulda” projesi Bedir’e, Çanakkale’ye, Mehmet Akiflere, Nene Hatunlara kısaca milli ve manevi duygulara ihanettir. Masonik yapılanmaları kendi isteğimizle okullarımıza, çocuklarımızın düşüncelerine, evlerimize sokmak gibi bir niyetimiz yok. Dini ve milli değerlere önem verdiğini düşündüğümüz ve iktidara getirdiğimiz bir partinin bakanlarının bu projeye onay verip okullara talimat vermesi vicdanları rahatsız ediyor.”

 

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 19:45
  1. İzmir
  2. Çanakkale
  3. Bursa
  4. Ankara
  5. Milli Eğitim Bakanlığı
  6. Ziya Selçuk
  7. Rotary Kulübü

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