MEB’in tablet bilgisayar dağıtımında 3. faz başladı

Uzaktan eğitim sürecinde internet ve cihaz gereksinimi olan öğrenciler için yerel yönetimler, özel sektör kuruluşları ve sivil inisiyatiflerin de desteğiyle yapılan 150 bin cihazlık desteğe ilave olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ve tamamı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından tedarik edilen 500 bin tablet bilgisayarın sevkıyat ve dağıtım sürecinde 3. faz başladı.

Dün başlayan 3. fazda 66 bin tablet bilgisayarların gönderildiği 38 ilin yöneticisi ile videokonferans yöntemiyle toplantı yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tablet bilgisayar desteğinin 3. fazıyla birlikte toplam 266 bin 500 cihazın öğrencilere ulaştığını duyurdu.



Eğitimde fırsat adaletinin öncelikli hedef olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, “Umuyorum ki tablet bilgisayarlar öğrencilerimizin eline ulaştıkça TRT EBA kanallarının yanında uzaktan eğitimin önemli bir ayağı olan EBA internet platformu ile sağlanan eğitime evinden ulaşamayan çocuğumuz kalmayacak.” ifadelerini kullandı. Haftalık gerçekleştirilecek gönderimlerle ocak ayı sonuna kadar 500 bin tabletin dağıtımı tamamlanacak.