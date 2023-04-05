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Eğitim MEB'densözleşmeli öğretmen açıklaması
Eğitim

MEB'densözleşmeli öğretmen açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-04-05 00:42:00 -
MEB'densözleşmeli öğretmen açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru yapan adayların sözlü sınav merkezlerini duyurdu. Atanan öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren göreve başlayacak.

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yeri bilgisi, e-devlet ekranı üzerinden sorgulanacak. Adaylar, sözlü sınav merkezlerini T.C. kimlik numarası ile öğrenebilecek.

Bakanlıkça, 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında yapılacak, sonuçlar 18 Nisan'da açıklanacak.

Adayların atama tercihleri, 2-6 Mayıs'ta alınacak, atama sonuçları ise 8 Mayıs'ta duyurulacak.

Öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.
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