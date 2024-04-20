MEB'den yeni takvim güncellemesi: Nasıl, kaç gün tatil olacak? Bir müjde daha: Türkiye kararı duyuruldu
Eğitim dünyasında sürekli heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Öğrenciler için tatil dönemleri, dinlenme ve enerji depolama fırsatları sunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap vermek adına 2024 yılı tatil takvimini duyurdu. Yeni bir müjde daha geliyor.
Yaz tatiline doğru hızla ilerlerken, öğrenci ve velilerin okulların kapanış tarihini merakla beklediği bir döneme giriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023-2024 çalışma takviminde belirtilen kapanış tarihi, arama motorlarında sıkça merak edilen bir konu haline geldi. Bu tarih, öğrenci ve ailelerin yaz planlarını yapmaları için kritik bir öneme sahip. Yaz tatili öncesinde, öğrencilerin ve öğretmenlerin dinlenme fırsatı bulacağı üç ayrı tatil daha var. Bu tatiller, yıl boyunca yoğun bir tempoda çalışan herkes için önemli birer mola olacak.
Haftaya 4 gün okul 3 gün tatil olacak! MEB'den müjde gibi takvim! Öğretmen ve öğrencilere duyuruldu! 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar…
23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olup olmadığı, 2024 yılı resmi tatil takviminin yayımlanmasıyla birlikte belli oldu.
Buna göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl salı gününe denk geliyor. Takvime göre, 23 Nisan'da 1 gün resmi tatil uygulanacak ve kamu kurumları, bankalar ve bazı kuruluşlar 1 gün süreyle çalışmayacak.
Bu düzenlemeyle, öğrenciler ve öğretmenler hafta sonu sonrası sadece pazartesi okula gelecek ve toplamda 3 günlük bir tatilin keyfini çıkaracaklar.
22 Nisan Pazartesi: Ders var
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23 Nisan: Tatil
24 Nisan: Ders var
25 Nisan: Ders var
26 Nisan: Ders var
27 Nisan: Tatil
28 Nisan: Tatil
Toplamda öğrenciler haftaya 4 gün okula gitmiş olacak. 3 gün de tatil imkanından yararlanacaklar.
1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ, OKUL VAR MI?
1 Mayıs resmi tatiller arasındadır. Bu nedenle 1 Mayıs Çarşamba günü resmi tatil olacak. Bu tarihte ise okullar kapalı olacak ve kamu çalışanlarına da tatil kabul edilecek.
2. DÖNEMİN SON HAFTASI UYGULANACAK
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim sisteminde önemli bir değişiklik yaparak öğrencilerin gelişimine daha fazla odaklanmayı hedefliyor. İkinci dönemin son haftasını "Etkinlikler Haftası" ilan eden Bakan Tekin, bu dönemde öğrencilere çeşitli etkinlikler düzenleyerek dolu dolu bir hafta yaşatmayı planlıyor.
Bakan Tekin, geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de çocukların gelişimine katkı sağlamak adına benzer etkinlikler düzenleneceğini belirtiyor. Özellikle, öğrencilerin farklı deneyimler yaşayarak öğrenmelerini desteklemek amacıyla bu tür etkinliklere önem veriyor.
HER DÖNEMİN SON HAFTASI ETKİNLİK HAFTASI OLACAK
Her dönemin son haftasını etkinlikler haftası olarak ilan ettiklerini hatırlatan Tekin, "Bu proje kapsamında birinci dönemin sonunda çeşitli etkinlikler organize ettik. İnşallah, haziran ayında ikinci dönemin son haftasında da aynı etkinlikleri organize ederek bu haftayı daha dolu dolu geçirmek istiyoruz. Bu etkinliklerin çocuklarımız üzerindeki sonuçlarını da özellikle görmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
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