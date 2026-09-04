MEB’den yeni eğitim yılı düzenlemesi

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan genelgede önemli hususlar yer alıyor. Genelgeye göre Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun ile ortaya konan duruş, bakanlığın tavizsiz en temel önceliklerinden biri ve eğitim ve öğretim süreçlerinin ana hedeflerinden olacak.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin bütüncül ruhuna uygun olarak öğrencilerin hiçbir ayrım gözetilmeksizin anayasal vatandaşlık anlayışı ve eşitlik ilkesi temelinde hem vatana hem kardeşlik hukukuna sahip çıkacak şuurda yetiştirilmeleri sağlanacak. Bu amaç doğrultusunda 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk haftası ve yıl boyunca bakanlık tarafından hazırlanan uygulama kılavuzları doğrultusunda etkinlikler düzenlenecek.

Sağlıklı ve güvenli okul ikliminin tavizsiz şekilde korunması amacıyla birtakım adımlar atılacak. ‘Okullarda Güvenlik Önlemlerinin Alınması’ konulu genelge, ‘Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü’, İçişleri Bakanlığı’nın ‘Okul ve Çevresi Güvenlik Tedbirleri’ başlıklı yazısı hükümleri eksiksiz olarak uygulanacak, denetimler rutin aralıklarla sürdürülecek.

RİSKLER GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Genelgeye göre il ve ilçe yürütme kurulları, eğitim öğretim yılı başında toplanarak görev ve sorumlulukları, okul ve çevresine yönelik olası riskleri gözden geçirilip planlamalar yapacak. Okul ortamlarında giriş-çıkışlar kontrollü sağlanacak, yaya ve araç trafiği ayrılacak, kör noktalar aydınlatılacak, acil durumlarda hızlı ve güvenli tahliyeyi sağlayacak bakım ve onarım çalışmaları tamamlanacak. Okulun ve öğrencilerin güvenliğini tehdit edebilecek hususlara ilişkin ihbar ve şikâyetler değerlendirilerek önlem alınacak. Olumsuz davranışların fiil ve suça dönüşmesini engellemek üzere ilgili kurumlarla eş güdüm hâlinde tüm koruyucu ve önleyici tedbirler hayata geçirilecek, bu hususta en ufak bir idari zafiyete veya ihmale müsaade edilmeyecek.

Veli görüşmeleri, ülke genelinde yalnızca ‘Okul Randevu Sistemi’ üzerinden planlanarak yürütülecek.

RANDEVUSUZ ZİYARET YOK

Velilerin randevusuz ziyaretlerine ve öğrencinin velisi veya vasisi olmayan kişilerin okula girişlerine izin verilmeyecek. Öğretmenlerin mesleki haklarının korunması ve güvenli eğitim ortamlarının sürdürülmesi amacıyla bu uygulama, tüm eğitim kurumlarında istisnasız uygulanacak. Eğitim kurumu yöneticileri, öğretmenler ve eğitim çalışanları görevlerini yerine getirirken öğretmenlik mesleğinin saygınlığını, temsil sorumluluğunu ve öğrencilere örnek olma niteliğini gözetecek, kılık ve kıyafetlerinde mesleğin vakarına, kamu hizmetinin ciddiyetine ve toplumsal hassasiyetlere uygun hareket edecek ve önlük giyecek. Bu kapsamda eğitim ve öğretim yılı başında yapılacak öğretmenler kurulunda gerekli bilgilendirmeler yapılacak olup uygulama, Millî Eğitim müdürlüklerince takip edilecek ve mevzuata aykırı davranışlara izin verilmeyecek. e-Okul sisteminde otomatik gerçekleşen okul kayıtlarından dolayı velilerin kayıt ücreti ödemeleri söz konusu olmayacak. Öğrenci kayıt işlemleri ‘2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi (e-Kayıt) Usul ve Esasları’ gereğince yürütülecek, öğretmen norm dağılımının olumsuz etkilenmemesi, okullardaki sınıf mevcutlarının dengeli bir şekilde dağılımının yapılabilmesi, fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi, okulların tam kapasiteyle kullanımı gibi nedenler dolayısıyla kayıt bölgesi sınırlamalarına kesinlikle uygun davranılacak ve kayıt bölgeleri dışından öğrenci kaydı yapılmayacak. Velilerin ayrıca okul idaresiyle kayıt konusunda iletişim kurmalarına gerek kalmadığından kayıt arası veya başka ad altında zorunlu ücret talep edilmesi mümkün olmayacak. Velilerden kayıtlara ilişkin herhangi bir ücret istendiğine dair şikâyet gelmesi hâlinde gereği yapılacak.

CEP TELEFONU KULLANILMAYACAK

Öğrencilerin dijital imkânlardan doğru şekilde yararlanmalarına yönelik rehberlik çalışmalarına ağırlık verilerek, dijital bağımlılığa neden olan etkenlere yönelik farkındalıkları artırılacak.

Öğrencilerin sınıf içinde cep telefonu bulundurmamalarına ilişkin uygulamaya devam edilecek ve öğretmenler de sınıf içinde cep telefonu kullanmayacak.

Ödev verme ya da bilgilendirmelerde bakanlığın belirlediği dijital platformlar haricindeki araçların kullanımından kaçınılarak bu hususta öğrencilere ve velilere gerekli yönlendirmeler yapılacak.

Öğrencilerin dijital dünyada güvenli, bilinçli, sorumlu ve değer temelli bir yaklaşımla hareket eden bireyler olarak yetişmelerini desteklemek amacıyla ‘Duygu-Değer Temelli Dijital Esenlik Projesi’yle hazırlanan eğitim içeriklerinden etkin şekilde faydalanılacak.

Okul öncesi eğitim, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik uyum eğitimleri, bakanlık tarafından belirlenen takvim ve program çerçevesinde gerçekleştirilecek. Okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerine yönelik aile etkinliklerinde ailenin etkin katılımı esas alınacak. İlkokul 1. sınıf öğrencilerinin okuma bayramı etkinlikleri ise okuldaki tüm 1. sınıf öğrencilerini kapsayacak şekilde mayıs ayı içinde planlanacak.

TEMA BELİRLENDİ

2026-2027 eğitim ve öğretim yılında, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin bütüncül eğitim anlayışı doğrultusunda ‘Maarifin Kalbinde Oyun’ teması esas alınacak.

Oyunun çocuğun öğrenme, gelişim, sosyalleşme, üretme ve kendini ifade etme süreçlerinin ayrılmaz bir parçası olduğu anlayışıyla yaş ve gelişim özelliklerine uygun, güvenli ve kapsayıcı oyun etkinliklerine ve geleneksel çocuk oyunlarına eğitim süreçlerinde yer verilecek. Bu çerçevede yapılacak planlama ve uygulamalar, ‘Millî Eğitim Bakanlığı Oyun Politika Belgesi’ ilke ve esaslarına uygun şekilde yürütülecek.

Bakanlığın en önemli paydaşlarından olan ailelerin eğitim sürecine etkin katılımının ve çocukların gelişimlerinin ev ortamında da desteklenmesi amacıyla okul-aile iş birliği güçlendirilecek. ‘Ailemle Eğitim Yolculuğum’ çalışmaları, bakanlıkça hazırlanan uygulama kılavuzları ve etkinlik kitaplarında yer alan usul ve esaslar doğrultusunda etkin şekilde yürütülecek, okul öncesi aile eğitim bültenleri velilere düzenli olarak ulaştırılacak.