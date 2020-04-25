MEB'den özel çocuklar için mobil uygulama

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, öğrencileri uzaktan eğitim yöntemleriyle desteklemeye devam etiklerini belirtti.

Sürecin kolay olmadığını, ilk kez bu kadar büyük bir ölçekte uzaktan eğitim desteği sunulduğunu aktaran Selçuk, uzaktan eğitimde her hafta çeşitliliği ve kaliteyi artırdıklarını vurguladı.

Öğretmenlerin uzaktan eğitime katkılarının da her geçen gün arttığını ifade eden Selçuk, uzaktan eğitim süreçlerini bu şekilde devam ettirirken diğer taraftan öğrencilerin ve velilerin bu zorlu süreçte sürekli yanlarında olmak için psikososyal desteklerin de birer birer devreye girdiğini bildirdi.

Bu kapsamda daha önce Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğünce hazırlanan öğrenciler, gençler ve velilere yönelik salgının yarattığı kaygının normalleştirilmesine destek olabilmek için ayrı ayrı kılavuzlar yayımlandığını hatırlatan Selçuk, kılavuzların sahada aktif olarak kullanıldığını görmekten duyduğu mutluluğu ifade etti.

Ayrıca 81 ilde "Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bilgilendirme Hattı" çağrı merkezi kurarak rehberlik ve araştırma merkezlerinde görevli özel eğitim ve rehberlik öğretmenlerinin telefonla öğrenci ve velilere destek olduklarını aktaran Selçuk, şunları kaydetti:

"Bugün de 'Özelim Eğitimdeyim' adlı uygulamamızı paylaşıyoruz. Her bir çocuğumuzun eğitimi bizim için önemli. Özel çocuklarımızın farklı ihtiyaçları var. Onların ailelerine, öğretmenlere destek için 'Özelim Eğitimdeyim' mobil uygulamamızda çok çeşitli içerikler hazırladık. Vakit kaybetmeden iyi bir ekip ve dinamik bir yapı kurduk. Gün gün gelişecek, artacak bir içerikten söz ediyoruz. Uygulamanın çocuklarımız ve aileleriyle buluşuyor olmasından mutluluk duyuyorum."

Yeni dijital uygulama çalışmalarının da sürdüğünü belirten Selçuk, bu süreci koordine eden Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Nezir Gül, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Özgür Türk ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Tüm içerikler ücretsiz

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, özel eğitim okullarına ve kaynaştırma eğitimine devam eden tüm öğrenciler ve velileri için geliştirilen eğitim içerik ve etkinleri, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Özelim Eğitimdeyim" adlı mobil uygulamada toplandı.

Uygulamayla, özel eğitim okullarına ve kaynaştırma eğitimine devam eden, işitme ve görme yetersizliği, hafif, orta veya ağır derecede zihinsel yetersizliği veya otizm spektrum bozukluğu ile öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve aileleri, geliştirilen tüm özel eğitim içerik ve uygulamalarından ücretsiz yararlanabilecek.

Hizmete giren mobil uygulama bilişsel, okuma yazma, matematik, hayat bilgisi, günlük yaşam, iletişim becerileri, sosyal beceriler gibi alanlara yönelik eğitim videoları, tüm özel eğitim ders ve yardımcı kaynak kitapları, etkinlik sayfaları ve takvimi, aile bilgilendirme videoları, bu alanlara yönelik interaktif uygulamaları içeriyor.

Mobil uygulamada ayrıca özel yetenekli öğrenciler de akademik, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyecek etkinlik örnekleri, eğitim videoları, ders kitapları, bilimsel yayınlar ve eğlenceli eğitsel oyunlar gibi birçok içeriğe ulaşabiliyor.

Uygulamada "Merhaba", "Etkinlikler", "Özel Eğitim", "Özel Yetenek", "Rehberlik", "Okuma Vakti", "Sizden Gelenler", "İletişim" ve "Ayarlar" olmak üzere 9 alt başlık bulunuyor.

"Özelim Eğitimdeyim" mobil uygulamasına Android ve IOS işletim sistemli cihazların Google Play Store ve App Store uygulamalarından erişilebiliyor.