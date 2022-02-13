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Eğitim MEB’den özel çocuklar için evde eğitim kiti ve 5 kitaplık hikaye seti
Eğitim

MEB’den özel çocuklar için evde eğitim kiti ve 5 kitaplık hikaye seti

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB), Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından özel gereksinimli çocuklar için Evde Eğitim Kiti (EV-KİT) ve “Özel Sokağın Çocukları” seti hazırlandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-13 11:06:00 -
MEB’den özel çocuklar için evde eğitim kiti ve 5 kitaplık hikaye seti

EV-KİT, özellikle evde eğitim alan öğrencilerin okul yoluyla edindikleri bilişsel ve sosyal kazanımları pekiştirmeleri için ev ortamında ailelerin de katılımıyla rahatlıkla kullanabilecekleri materyal ve eğitim araçlarıyla oluşturuldu. Bu set; hafif zihinsel yetersizliği ve otizmi, orta-ağır zihinsel yetersizliği ve otizmi, görme ve işitme yetersizliği olan öğrenciler için 4 ayrı içerikte hazırlandı. EV-KİT, içinde bireysel farklılıklara özel, ergonomik ve taşınabilir basılı, mekanik ve dijital materyaller ile eğitim araçları barındırıyor.

“Özel Sokağın Çocukları” seti

Özel çocuklar için hazırlanan ikinci çalışma ise farklılıklarla bir bütün oluşturan, birlikte yaşamanın en güzel örneklerini sunan “Özel Sokağın Çocukları” setini kapsıyor. Bu etkinlik seti, tüm çocukları birbirinden eğlenceli maceralara atılmaya, farklılıklara saygı duymaya, hayata bir de özel çocukların penceresinden bakmaya davet ediyor. Dostluğun, yardımlaşmanın, dayanışmanın, hoşgörünün, sevgi ve saygının işlendiği zenginleştirilmiş hikaye seti, 5 kitap, 5 animasyon ve 5 şarkıdan oluşuyor.

Özel Sokağın Çocukları, görme ve işitme yetersizliği bulunan çocuklar için Türk işaret dili ve sesli betimleme desteğiyle hazırlandı.

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