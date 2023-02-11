  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim MEB'den kreş ve özel anaokulları için yeni karar
Eğitim

MEB'den kreş ve özel anaokulları için yeni karar

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada deprem bölgesi olan 10 il dışındaki illerde özel okul öncesi eğitim kurumlarında eğitime Pazartesi başlanacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-11 20:41:00 -
MEB'den kreş ve özel anaokulları için yeni karar

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Afet yaşanan Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri dışında kalan 71 ilimizde bulunan özel okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 13/02/2023 tarihinde başlanacak."

İspanyol ismin İstanbul depremine ilişkin verdiği örnek korkuttu
İspanyol ismin İstanbul depremine ilişkin verdiği örnek korkuttu

Gündem

İspanyol ismin İstanbul depremine ilişkin verdiği örnek korkuttu

Az önce duyurdular! Adana'da depremde yıkılan bazı binaları inşa eden o firmanın müteahhidi gözaltına alındı
Az önce duyurdular! Adana'da depremde yıkılan bazı binaları inşa eden o firmanın müteahhidi gözaltına alındı

Gündem

Az önce duyurdular! Adana'da depremde yıkılan bazı binaları inşa eden o firmanın müteahhidi gözaltına alındı

Yaptığı rezidans depremde yıkıldı! O müteahhit hakkında karar
Yaptığı rezidans depremde yıkıldı! O müteahhit hakkında karar

Gündem

Yaptığı rezidans depremde yıkıldı! O müteahhit hakkında karar

Genç kız 133'üncü saatte enkazdan kurtarıldı! Kahramanmaraş'ta, deprem bölgesinde müthiş sevindirici olay!
Genç kız 133'üncü saatte enkazdan kurtarıldı! Kahramanmaraş'ta, deprem bölgesinde müthiş sevindirici olay!

Yaşam

Genç kız 133'üncü saatte enkazdan kurtarıldı! Kahramanmaraş'ta, deprem bölgesinde müthiş sevindirici olay!

Kılıçdaroğlu'ndan skandal deprem açıklaması: Büyütüyorlar
Kılıçdaroğlu'ndan skandal deprem açıklaması: Büyütüyorlar

Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan skandal deprem açıklaması: Büyütüyorlar

Depremzede vatandaş bu yüzden isyan etti:
Depremzede vatandaş bu yüzden isyan etti: "Sende hiç mi insanlık yok alçak!"

Gündem

Depremzede vatandaş bu yüzden isyan etti: "Sende hiç mi insanlık yok alçak!"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23