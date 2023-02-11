MEB'den kreş ve özel anaokulları için yeni karar
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada deprem bölgesi olan 10 il dışındaki illerde özel okul öncesi eğitim kurumlarında eğitime Pazartesi başlanacağı bildirildi.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Afet yaşanan Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri dışında kalan 71 ilimizde bulunan özel okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 13/02/2023 tarihinde başlanacak."
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