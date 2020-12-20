MEB’den güvenli internet uyarısı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Çocuklarımızın ekran süresi arttı. Bu süre eğitim için elverişli ancak oyunlar ve sosyal medya kullanımı konusunda velilerimizle iş birliğine ihtiyacımız var” diyerek, güvenli internet kullanımı ile ilgili bir dosya paylaştı. Dosyanın dikkate alınması ve incelenmesi konusunda uyarıda bulunan Bakan Selçuk’un paylaştığı dosyada, ailelerin internet kullanımı konusunda çocuklarını desteklemesi ve koruması için, ilkokuldan liseye her yaştaki öğrenciye uygun olan pratik tavsiyeler yer alıyor.

Dijital dünyada güven ile dolaşmak öğretilmeli!

Güvenli internet kullanımı başlığı altında, “Günümüzün çocukları ve gençleri birçok yetişkinin büyüdüğü dünyadan farklı bir dünyada yetişiyorlar. Çocukların gelişimleri ve çağın gereklerine uyumları için çocukların internete erişimlerini yasaklamak etkili bir yöntem değildir. Çocuklarınızın çevrimiçi aktivitelerini takip etmeli, uygun seçimler yapmaları ve yaptıkları seçimlerin sonuçlarının farkına varmalarını sağlamalı, hem kontrol hem de nasihat eden olmalısınız. Nasıl ki çocuklarımıza karşıdan karşıya geçerken iki tarafa bakmayı, yüzmeyi, bisiklete binmeyi öğretiyorsanız, dijital dünyada güven içinde dolaşmaları için bilgi iletişim araçlarını ve interneti güvenli şekilde nasıl kullanabileceklerini de öğrenmeye ihtiyaçları var” ifadeleri yer alıyor.

Çocuğunuzun ekranı siz olun!

“Çocuğunuza Nasıl Rehberlik Edebilirsiniz” sorusunu yönelten dosyada, “Bilgi sahibi olun, ilgi sahibi olun, ortak kullanım alanları oluşturun, güvenlik tedbirleri alın, bilinçli hareket edin ve çocuğunuzun ekranı siz olun” uyarısında bulunuyor. En iyi çevrimiçi güvenlik stratejisinin çocukla konuşmanın olduğunu söyleyen dosyada, “Günümüzde çevrimiçi dünyanın, çocukların ve gençlerin sosyal hayatlarının önemli bir parçası haline geldiği aşikardır. Aileler çocukların bu alandaki güvenliğini sağlamak için; internet kullanımını yasaklamaktan ziyade iletişim teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmalı, kontrolü elden bırakmamalı ve çocuklarına bu konuda empati ile yaklaşmalıdırlar. Çocuğunuzun her türlü konuda, karşılaştığı herhangi bir sorunu sizinle rahatlıkla paylaşabileceğini ve sizden yardım alabileceğini bilmesi gerekir” şeklinde uyarılarda bulunuyor.