0553 313 94 23

MEB'den Emine Bulut'un kızına eğitim hayatı boyunca destek

Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızına, Milli Eğitim Bakanlığınca öğrenim hayatı boyunca eğitim yardımı ile sosyal ve psikolojik destek sağlanacak

24 Ağustos 2019 Cumartesi 16:59
MEB'den Emine Bulut'un kızına eğitim hayatı boyunca destek

ANKARA (AA) - AHMET SERTAN USUL - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızına öğrenim hayatı boyunca eğitim yardımı ile sosyal ve psikolojik destek verilecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, MEB, Kırıkkale'de 18 Ağustos'ta, annesi Emine Bulut'un babası tarafından öldürülmesine tanık olan 10 yaşındaki kıza destek için harekete geçti.

Bakanlıkça alınan karar çerçevesinde tanık olduğu olayın küçük kızın hayatını olumsuz etkilemesini önlemek amacıyla Kırıkkale'de MEB rehberlik uzmanlarının da yer aldığı ekip oluşturulacak.

Küçük kızın öğrenim hayatı boyunca ihtiyacı olan eğitim yardımı ile sosyal ve psikolojik destekler bu ekip tarafından sağlanacak. Ayrıca, akademik, sosyal ve duygusal süreçleri yakından takip edilecek ve buna uygun şekilde destekler sunulacak.

Yakınlarının tercihi doğrultusunda ilde istediği bir okula yerleştirilecek küçük kız, ilgi ve yeteneklerine uygun şekilde spor ve sanat eğitimlerine yönlendirilecek.

Kırıkkale'de anneannesi ve dedesinin yanında yaşayan Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızının, MEB yetkililerince ziyaret edildiği öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 16:59
  1. destek
  2. eğitim yardımı
  3. Emine Bulut
  4. meb
  5. Mİlli Eğitim Bakanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Denize ulaşan çamurlu su limanı ve sahili sarıya boyadı
    1. Denize ulaşan çamurlu su limanı ve..
    2. Odun yüklü traktör devrildi: 1 yaralı
    3. Irak Devlet Bakanı Maruf: “Biz..
    4. Van’da trafik kazası; 6 yaralı
    5. Fındık üreticilerini uyardılar: "15..
    6. Hollanda'da Suriye için dayanışma..
    7. Fırat Nehri'nde ceset bulundu
    8. Yüksekova ilçe emniyet müdür..
    9. İstanbullular Sarayburnu’na akın etti
    10. Boris Johnson G7 Zirvesi için Fransa'da
    11. İsrail istihbaratı, Kudüs İslami..
    12. Aliağa FK’da alt yapı seçmeleri..
    13. TİKA gönüllüleri Filipinler'de
    14. Elektrik akımına kapılan işçi öldü
    15. Burhaniye’de Onur Akın konseri coşturdu
    16. Konak’ın elektronik atıkları ormana..
    17. Akşehir Belediyesi’nin 16. geleneksel..
    18. MEB, Emine Bulut'un kızı için harekete..
    19. Gaziemir'de orman yangını çıktı
    20. Fırat Nehri'nde ceset bulundu
    21. Köylerinin en yüksek tepesine Türk,..
    22. Adana'da hemzemin geçitte kaza: 1 ölü,..
    23. Adana’da yük treni DSİ’nin aracına..
    24. Mehmetçik 17 vatandaşı kurtardı
    25. Vali Akbıyık, Kıran operasyonunu..
    26. Sansar, mahalleyi 2 buçuk saat susuz..
    27. Erdoğan Rusya'da MAKS-2019..
    28. Hakkari’de 2 bölge yasaklandı
    29. Süper Lig'de transfer dönemi ne zaman..
    30. Geleneksel yöntemlerle salça yapımı
    Melih Gökçek'ten bomba paylaşım! Başkanlığı kesin düşer
    Melih Gökçek'ten bomba paylaşım! Başkanlığı kesin düşer
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    Eski istihbarat başkanından dikkat çeken sözler: Türk Ordusu ikiye ayrılacak
    Eski istihbarat başkanından dikkat çeken sözler: Türk Ordusu ikiye ayrılacak
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'

    Günün Karikatürü

    24 Ağustos 2019
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!