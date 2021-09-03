MEB’de öğretmenlik yapan ücretli ders verebilir mi?

Kamuda görev yapan öğretmenlerin özel öğretim kurumlarında ücretli olarak derse girip giremeyecekleri? 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 8'inci maddesinde; ihtiyaç halinde, resmî okullarda görevli öğretmenlere asıl görevlerini aksatmamak ve aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısını doldurmaları kaydı ve çalıştıkları kurumların izni ile sadece okullarda, aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısının yarısı kadar ücretli ders verilebileceği ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 28'inci maddesinde; memurlara ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunamayacakları hüküm altına alınmıştır.

Sözleşmeli öğretmenin evlenme halinde ne kadar izin verilir?

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasına göre sözleşmeli öğretmenin evlenmesi halinde yedi gün izin kullanabilir.

Ders ücreti karşılığında görevlendirme işlemleri nasıl yapılmaktadır?

Bakanlığımız eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığında öğretmen görevlendirme işlemleri Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9 uncu maddesi kapsamında Valilikler/Kaymakamlıklarca yapılmaktadır.

Sözleşmeli öğretmenler asker öğretmenlik yapabilir mi?

Sözleşmeli öğretmenler asker öğretmenlik yapabilmektedir. Askerliğini "asker öğretmen" olarak yapmak isteyenlerin, kurumlarından öğretmen olduklarına dair Ek-A belgesi alarak askerlik şubelerine vermeleri gerekmektedir. Asker öğretmen olarak Millî Eğitim Bakanlığı emrine verilmesi uygun görülenlerin seçimleri Millî Savunma Bakanlığınca yapılmaktadır.