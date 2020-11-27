MEB, Yönetmeliği değiştirdi! Taşımalı eğitimde düzenleme

Buna göre, Planlama komisyonlarınca, özel eğitim okuluna kayıtlı öğrenciler ile aynı özel eğitim okuluna veya aynı kampüsteki diğer okul ya da okullara devam eden, özel eğitim ihtiyacı olmayan kardeşler tespit edilecek. Bu durumdaki kardeşler, özel eğitime ihtiyacı olsun veya olmasın aynı araçla taşınabilecek.