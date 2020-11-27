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Eğitim MEB, Yönetmeliği değiştirdi! Taşımalı eğitimde düzenleme
Eğitim

MEB, Yönetmeliği değiştirdi! Taşımalı eğitimde düzenleme

Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 14:38:00 -
MEB, Yönetmeliği değiştirdi! Taşımalı eğitimde düzenleme

Buna göre, Planlama komisyonlarınca, özel eğitim okuluna kayıtlı öğrenciler ile aynı özel eğitim okuluna veya aynı kampüsteki diğer okul ya da okullara devam eden, özel eğitim ihtiyacı olmayan kardeşler tespit edilecek. Bu durumdaki kardeşler, özel eğitime ihtiyacı olsun veya olmasın aynı araçla taşınabilecek.

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