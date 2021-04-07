MEB yeni kılavuzu yayımladı! 18.6'lık daralma

Bu yıl Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye LGS puanıyla öğrenci yerleştirilecek. 2012'de başlatılan 4+4+4 sistemi kapsamında 60 aylıkken okula başlayanlarla birlikte geçen yıl liseye başlayacak öğrenci sayısı 700 bin artmıştı.

Milli eğitim bakanlığı açıkladı

MEB de bu artışa paralel olarak geçen yılki kontenjanları 213 bin 128 olarak belirlemişti. Ancak bu yıl liseye başlayacak öğrenci sayısının normale dönmesiyle kontenjanlar da buna göre düzenlendi ve geçen yıla göre yüzde 18.6'lık daraltılmaya gidildi. Sınavla öğrenci alacak Anadolu, fen, imam hatip ile mesleki ve teknik liselerin toplam kontenjanı 174 bin 160 olarak açıklandı.

Aday sayısı ise geçen yıla göre yüzde 26.8 azaldı. Bu yıl sınava 1 milyon 285 bin civarında adayın başvurusu bekleniyor. Bu durumda adayların LGS'yi kazanarak yerleşme şansı yüzde 7 artmış oldu. Geçen yıl LGS'de neler yaşanmıştı? Hafta başında yayımlanan kılavuz ile bu yılın nasıl geçmesi bekleniyor?

1 milyondan fazla öğrenciyi ilgilendiren tüm bu soruları ve daha fazlasını Eğitim Uzmanı Salim Ünsal şöyle değerlendirdi:

60 aylıklar trafiği artırdı

2012'de ilkokula başlama yaşında yapılan bir düzenleme sonucu 60 aylıkların da 1'inci sınıfa kaydının önünün açılması ile birlikte 1 milyon 400 bin düzeyinde seyreden yıllık yeni kayıt bir anda 1 milyon 756 bin 618'e kadar çıktı. İşte 2011'den 2012'ye yaşanan bu yüzde 25'lik kayıt artışı senkronize bir biçimde 2020 yılının sınavına kadar geldi ve aradan geçen 8 yılın ardından bu öğrencilerden 1 milyon 671 bin 337'si ilk kez 2020 yılında LGS adayı oldu ve bunlardan da 1 milyon 472 bin 88'i sınava girdi. Geçen yıl yaşanan trafik yoğunluğunun ana sebebi buydu.

1 milyon 285 binden fazla aday

Bu yıl sınava 2013'te ilkokula kaydı yapılan öğrenciler aday oluyorlar. Bakanlığın yayınladığı MEB istatistikleri adlı rapor çalışmasında 2013'te ilkokula kaydolan öğrenci sayısının yeniden o eski olağan sayılara indiğini görüyoruz. 2013'te ilkokula kayıt yapan 1 milyon 285 bin 199 öğrenci bu yıl sınava girecek. Bu da demek oluyor ki geçen yıldan bu yıla aday sayısında yüzde 26.8'lik bir azalma yaşanacak.

Hangi okul türlerine kaç öğrenci alınacak?

Bu yıl sınavla fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu liselerine 56 bin 396, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 ve Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712 öğrenci alınacağını yani kontenjanların 174 bin 160 olacağını gördük.

Kontenjan azaldı ama şans arttı

Geçen yıla göre bu yıl fen liselerinde yüzde 20.7'lik, sosyal bilimler liselerinde yüzde 21'lik, Anadolu liselerinde yüzde 21.6'lık, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde yüzde 15.9'luk ve Anadolu imam hatip liselerinde ise yüzde 12.8'lik bir daraltmaya gidildi.

Tüm kontenjanlar itibarıyla bu oran yüzde 18.6 oldu. Aday sayısında yüzde 26'lık bir azalma varken kontenjan indiriminin yüzde 19'lara düşmesi bu yılki girecek adaylar bakımından geçen yıla oranla bir kayıp olmadığı, aksine aday kontenjan dengesi bakımından yüzde 7'lik bir şansın korunduğu anlamına da geliyor.