Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim sürecinde tablet ve internet ihtiyacı doğal binlerce öğrenciye destek oluyor. MEB 500 bin tablet ve 25 GB’a kadar kotalı internet paketi dağıtıyor. Aileler kimlerin ücretsiz tablet alabileceğini merak ediyor. Peki, MEB tablet başvurusu nasıl yapılıyor?

MEB ücretsiz tablet başvurusu | Kimlere ücretsiz tablet veriliyor?

Öğrenciler ve veliler kimlere ücretsiz tablet verildiğini araştırıyor. 500 bin tablet dağıtılacağını öğrenen vatandaşlar başvuruların nereden yapıldığını da merak ediyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tablet için öğrencilerin ve velilerin başvuruda bulunmasına gerek olmadığını açıkladı. Bakan Selçuk; ailelerin gelir durumu, okul çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimi, öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler doğrultusunda resmi veriler üzerinden Bakanlıkça hazırlanan strateji çerçevesinde dağıtımların gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

Ücretsiz tablet için MEB başvuru kabul etmiyor. Ancak bazı belediyeler öğrencilere destek olmak amacıyla ücretsiz tablet başvurusu alıyor. Bunun için bağlı bulunduğunuz il ve ilçenin belediyelerini internet sitelerine göz atabilir ya da telefonla ulaşıp bilgi alabilirsiniz.