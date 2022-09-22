MEB takvimi: 2022 - 2023 eğitim öğretim yılı ara tatili ne zaman başlıyor? İlkokul, ortaokul, liselerde ara tatil ne zaman?

Milyonlarca öğrenci yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla bu yılın ilk tatilini araştırmaya başladı. Yaz tatili boyunca diledikleri gibi zaman geçiren öğrenciler, 2022/2023 eğitim öğretim dönemiyle birlikte 12 Eylül 2022 tarihinde yeniden ders başı yaptı. Peki bu yıl ara tatil ne zaman başlıyor? İşte haberimizin ayrıntıları...

Kasım ara tatili ne zaman, sorusu Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2022-2023 takviminde belli oldu. Dönem boyunca sözlü ve yazılı sınavlarda yorulan öğrenciler ilk dönemin ara tatilinde dinlenme şansı elde edecekler. MEB takvimine göre 2022-2023 eğitim öğretim yılı ilk ara tatili 14-18 Kasım 2022'de yapılacak. Öte yandan eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

ARA TATİL NE ZAMAN?

14-18 Kasım 2022 ilk ara tatil yapılacak. 23 Ocak-3 Şubat 2023 yarıyıl tatili (15 tatil), 17-20 Nisan 2023'de ise ikinci ara tatil yapılacak. Böylece öğrenciler 18 gün ara tatil yapmış olacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN

16 Haziran 2023'de ise okullar kapanacak. Yaz tatili başlamış olacak.

EĞİTİM ÖDENEĞİ İÇİN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), öğretmenlerin 2022 öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, 12 Eylül 2022 tarihinden itibaren ödeneceği bildirildi.

Bakanlıktan il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda, 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme'nin 'Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme' bölümüne göre, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin; 2022'de 1325 TL, 2023'te 1400 TL olarak ödeneceği bildirildi. Yazıda, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda yer alan; öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce başlayanlara yüzde 75'i, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara yüzde 50'si oranında yapılacağı ifadesi hatırlatıldı.

Bu kapsamda, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara Toplu Sözleşme ile 2022 için belirlenen öğretim yılına hazırlık ödeneğinin 12 Eylül 2022 tarihinden itibaren ödenmesi gerektiği bildirildi.

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