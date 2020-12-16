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Eğitim MEB Şube müdürü tercih başvuru tarihleri
Eğitim

MEB Şube müdürü tercih başvuru tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan il,ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri Şube Müdürü kadrolarına görevde yükselme sınavıyla tama yapılan şube müdürleriyle ilgilli açıklama yapıldı. Peki şube müdürü atamaları nereden yapılacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-16 09:37:00 - 2020-12-16 09:38:20
MEB Şube müdürü tercih başvuru tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) görevde yükselme sınavı ile ataması yapılacak olan şube müdürleri için tercih başvuru ve tercih sonuçlarının tarihlerlerine ilişkin açıklama yaptı.

Şube müdürü atamaları nereden yapılacak?

Başvurular ekli Atama Takviminde belirtilen tarihler arasında, şube müdürü adayları tarafından http://mebbis.meb.gov.tr/ internet adresindeki Elektronik Başvuru Formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmak suretiyle yapılacaktır. Tercih başvurularının yapılması ve onay süreci (Saat:17.00’ye kadar) 21-25 Aralık 2020 tarihleri arasındadır. Atamaların yapılması ve sonuçların ilan edilmesi süreci 30 Aralık 2020 tarihindedir.

Şube müdürü atamaları ne zaman?

Atama, Yönetmeliğin değişik 21’inci maddesinin birinci fıkrası hükmü çerçevesinde yazılı ve sözlü sınav puanı ortalaması ile tercihleri de dikkate alınarak elektronik ortamda

yerleştikleri yere yapılacaktır. Eşitlik olması halinde, sırasıyla; hizmet süresi fazla olanlara, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilecektir. Atamalara ilişkin sonuçlar, Bakanlığımızın http://personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

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