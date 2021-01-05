  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim MEB rehabilitasyon merkezleri açılacak mı, açıldı mı?
Eğitim

MEB rehabilitasyon merkezleri açılacak mı, açıldı mı?

Rehabilitasyon Merkezleri açılacak mı? Rehabilitasyon Merkezleri açıldı mı? Rehabilitasyon Merkezleri ile ilgili MEB açıklamalarda bulundu. Binlerce ailenin yakından takip ettiği rehabilitasyon merkezleri için müjdeli haber geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle bir süre kapatılmasına karar verilen rehabilitasyon merkezleri için MEB son dakika açıklamalarında bulundu. Peki, rehabilitasyon merkezleri açılacak mı, açıldı mı?

Yeniakit Publisher
2021-01-05 12:19:00 -
MEB rehabilitasyon merkezleri açılacak mı, açıldı mı?

Rehabilitasyon merkezleri hizmete açıldı mı? Rehabilitasyon merkezleri ne zaman açılacağı belli oldu mu? Bedensel veya zihinsel engelli bireyler için faaliyet gösteren Rehabilitasyon merkezleri koronavirüs salgını nedeniyle bir süre kapatılma kararı alınmıştı. Rehabilitasyon merkezleri açılmasıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) son dakika açıklaması yapıldı.

Rehabilitasyon merkezleri bedeni, zihni veya ruhi rahatsızlığı nedeniyle normal hayatın gereklerine uyamama durumunda olan kişilere sosyal bakım hizmetleri sunmaktadır. Rehabilitasyon merkezlerinin açılmasını bekleyen binlerce aileye müjdeli haber geldi. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında tedbir amacıyla kapatılan Rehabilitasyon merkezlerinin yeniden açılacak. Peki ama Rehabilitasyon merkezleri ne zaman, hangi tarihte açılacak? Rehabilitasyon merkezleri açıldı mı?

Rehabilitasyon merkezleri açıldı mı, açık mı?

Çocuklarını, yakınlarını Rehabilitasyon merkezlerine götüren aileler koronavirüs salgını nedeniyle merkezlerin kapatılmasıyla zor durumda kalmıştı. Binlerce ailenin beklediği güzel haber en sonunda geldi. Rehabilitasyon merkezlerinin yeniden faaliyet göstermesine karar verildi. Peki, Rehabilitasyon merkezleri ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı açıklamalarda bulundu.

Rehabilitasyon merkezleri hangi tarihte açılacak, açıldı mı?

MEB yetkilileri konuyla ilgili olarak Ehliyet, çeşitli kurslar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri 4 Ocak itibarıyla yüz yüze eğitime başlayabileceklerini ifade etmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyayı sarsan açıklamayı ajanslar son dakika geçti: S. Arabistan'da hassas 10 mevziyi vurabiliriz
Dünya

Dünyayı sarsan açıklamayı ajanslar son dakika geçti: S. Arabistan'da hassas 10 mevziyi vurabiliriz

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ı "ülke içlerindeki hassas ve hayati öneme sahip 10 mevziyi vurmakla" tehdit etti. Açıklamayı ajanslar s..
AK Partili Tevfik Göksu'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere destek veren İmamoğlu'na ayar
Gündem

AK Partili Tevfik Göksu'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere destek veren İmamoğlu'na ayar

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, Boğaziçi Üniversitesi'nde 'katil polis' sloganları atarak DHKP-C marşları eşliğinde ..
Hakan Bayrakçı canlı yayında sert çıktı! 'Lan kazananın nesini eleştireyim'
Gündem

Hakan Bayrakçı canlı yayında sert çıktı! 'Lan kazananın nesini eleştireyim'

Canlı yayında CHP yönetimini eleştiren SONAR'ın sahibi Hakan Bayrakçı, 'CHP'yi bırak AK Parti'yi eleştir' diyenlere sert tepki gösterdi...
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay