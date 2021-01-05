MEB rehabilitasyon merkezleri açılacak mı, açıldı mı?

Rehabilitasyon merkezleri hizmete açıldı mı? Rehabilitasyon merkezleri ne zaman açılacağı belli oldu mu? Bedensel veya zihinsel engelli bireyler için faaliyet gösteren Rehabilitasyon merkezleri koronavirüs salgını nedeniyle bir süre kapatılma kararı alınmıştı. Rehabilitasyon merkezleri açılmasıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) son dakika açıklaması yapıldı.

Rehabilitasyon merkezleri bedeni, zihni veya ruhi rahatsızlığı nedeniyle normal hayatın gereklerine uyamama durumunda olan kişilere sosyal bakım hizmetleri sunmaktadır. Rehabilitasyon merkezlerinin açılmasını bekleyen binlerce aileye müjdeli haber geldi. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında tedbir amacıyla kapatılan Rehabilitasyon merkezlerinin yeniden açılacak. Peki ama Rehabilitasyon merkezleri ne zaman, hangi tarihte açılacak? Rehabilitasyon merkezleri açıldı mı?

Rehabilitasyon merkezleri açıldı mı, açık mı?

Çocuklarını, yakınlarını Rehabilitasyon merkezlerine götüren aileler koronavirüs salgını nedeniyle merkezlerin kapatılmasıyla zor durumda kalmıştı. Binlerce ailenin beklediği güzel haber en sonunda geldi. Rehabilitasyon merkezlerinin yeniden faaliyet göstermesine karar verildi. Peki, Rehabilitasyon merkezleri ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı açıklamalarda bulundu.

Rehabilitasyon merkezleri hangi tarihte açılacak, açıldı mı?

MEB yetkilileri konuyla ilgili olarak Ehliyet, çeşitli kurslar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri 4 Ocak itibarıyla yüz yüze eğitime başlayabileceklerini ifade etmişti.