MEB öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları sorgula!

Milli Eğitim Bakanlığı kadrosuna bağlı öğretmenler, mazerete bağlı atamalar için geçtiğimiz günlerde tercihlerini tamamlamıştı. MEB, özür grubu atama sonuçları açıklandı. MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları, 27 Aralık 2021-3 Ocak 2022'de alınmıştı.

MEB öğretmenler mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları sorgula!

Öğretmenlerin başvuru sonuçları, "https://personel.meb.gov.tr" adresinden açıklandı. Tebligat ve ilişik kesme işlemleri, 21 Ocak'tan itibaren yapılacak. Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınacaktır. Tebligat ve ilişik kesme işlemleri 21 Ocak tarihinden itibaren yapılabilecek. Öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları sorgulama ekranı için tıklayın