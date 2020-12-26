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Eğitim MEB ilkokul, ortaokul, lise sınavları ne zaman?
Eğitim

MEB ilkokul, ortaokul, lise sınavları ne zaman?

Öğrenciler sınav tarihlerini merak ediyor. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, ortaokul ve lise öğrencileri bir dersten yüz yüze sınav olacaklar. 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda ders sınavları ilk dönem uygulanmayacak. Peki, MEB ilkokul, ortaokul, lise sınavları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2020-12-26 20:44:00 -
MEB ilkokul, ortaokul, lise sınavları ne zaman?

Yüz yüze sınavlar ne zaman? İlkokul ortaokul lise sınavlarının iptal olup olmadığı merak edilen konulardan birisi oldu. Öğrencilerin not alması için yapılacak yüz yüze sınav uygulamalarının detayları geçtiğimiz gün MEB tarafından açıklanmıştı. Peki, MEB ilkokul, ortaokul, lise sınavları ne zaman?

İkokul sınavları ne zaman?

1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda ders sınavları ilk dönem uygulanmayacak. Karne notları ders etkinliklerine katılım, proje ve performans etkinliklerine göre belirlenecek.

Ortaokul sınavları ne zaman?

Ortaokulda bir dersten bir sınav yüz yüze gerçekleştirilecek. Seyreltilmiş ve hijyen kurallarına uygun olarak yapılacak. Sınav tarihi öğrencilere 1 hafta önceden duyurulacak. Sınavlar matematik ve Türkçe gibi temel derslerden olacak. Yüz yüze sınavlar 4-22 Ocak tarihleri arasında yapılacak.

Lise sınavları ne zaman?

Karne notları her bir derse ilişkin bir sınav puanı ile performans çalışmalarının puanlarına göre belirlenecek. Her dersten bir sınav yüz yüze olacak. Günde 3 sınav hazırlanabilecek. Performans çalışmaları yüz yüze, çevrim içi veya e-posta gibi diğer elektronik ortamlarda yapılabilecek. Sınavlar gruplar halinde, hijyen kuralları ve sosyal mesafe gözetilerek okullarda gerçekleştirilecek. Tüm yüz yüze sınavlar 4-22 Ocak tarihleri arasında yapılacak.

Sınavlar nasıl uygulanacak?

Ortaokul ve liselerde her bir sınav için öğrencilere 40 dakika süre verilecek. Sınav soruları bu süreye uygun olarak hazırlanacak. Bir günde her bir öğrenci için en fazla iki dersten sınav yapılabilecek..

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