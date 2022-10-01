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Eğitim MEB ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında protokol
Eğitim

MEB ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında protokol

Millî Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan "İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi Protokolü" imza töreninde konuşan Bakan Özer, "Bu iş birliği imzasıyla birlikte, ilkokul dördüncü sınıflardaki çocuklarımızın sportif becerilerini geliştirmek için tüm Türkiye'de uzman antrenörlerin destek vermesi bekleniyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-01 16:07:00 -
MEB ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında protokol

 

YENİ AKİT  ANKARA

Millî Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasındaki "İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi Protokolü", Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından imzalandı. İstanbul Ataşehir Şehit Öğretmen Hasan Akan İlkokulunda gerçekleşen imza töreninde konuşan Bakan Özer, "Gençlerimizin sadece bilişsel ve akademik becerilerini geliştirmek değil; aynı zamanda tam insan olma yolunda onları beden, fizyolojik, psikolojik, sosyal ve duygusal anlamda desteklemek için de çok sayıda projeyi Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte yürütüyoruz." dedi.

Bu yıl nisan ayının başında Türkiye'deki spor liselerinin amacına uygun olarak müfredatın güncellenmesi, fiziki mekanların ortak kullanılması ve öğretmenlerin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenmesi ile ilgili konularda iki Bakanlık arasında kapsamlı bir iş birliği yapıldığını anımsatan Bakan Özer, "Büyük mutluluk duyuyoruz çünkü aynı kitleye farklı bakanlıkların yapmış olduğu hizmetleri tek bir çatı altında toplayıp aktif hâle getiriyoruz. Bu, hem o hizmetin verimliliğini artırıyor hem de bakanlıkların birlikte hareket edebilme kabiliyetini gösteriyor." diye konuştu.

"Önümüzdeki günlerde farklı projeler hayata geçecek"

Özer, Bakan Kasapoğlu'nun destekleriyle liselerde öğrencilerle öğretmenlerin sportif faaliyetlerinin artırılması ve öğrencilerin yeteneklerinin belirlenmesiyle ilgili kapsamlı iş birliklerinin hayata geçirildiğini dile getirerek "Önümüzdeki günlerde çok daha farklı projelerle çocuklarımızın sağlıklı okul iklimlerinde gelişmelerini tamamlamalarıyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan çok önemli destekler alacağız." bilgisini paylaştı.

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