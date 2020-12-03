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Eğitim MEB Hayat boyu öğrenme kursu dersleri! Hayat boyu öğrenme kurs girişi nasıl yapılır?
Eğitim

MEB Hayat boyu öğrenme kursu dersleri! Hayat boyu öğrenme kurs girişi nasıl yapılır?

MEB Hayat Boyu Eğitim (HBÖ) uzaktan eğitim nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) hayat boyu öğrenme kurslarına ilişkin eğitimleri uzaktan eğitimle yapacak. Uzaktan eğitim kurs programına katılanlar Milli Eğitim Bakanlığınca uzaktan eğitim platformu olan HBÖ Akademi üzerinden izlenebilecek. Kursiyerler, dijital içerikleri ve sınavı tamamlayarak belgelerine ulaşabilecek. Peki MEB kursları uzaktan eğitim nasıl yapılacak? Hayat boyu öğrenme kurs sınavları.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 14:09:00 -
MEB Hayat boyu öğrenme kursu dersleri! Hayat boyu öğrenme kurs girişi nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklamasına göre, hayat boyu öğrenme kurslarında uzaktan eğitim uygulamalarını pilot kurumlarda başlattı. Kursiyerler, uzaktan eğitim kurs programına, yetkilendirilmiş halk eğitimi merkezlerinden, diğer yaygın eğitim kurs programlarında olduğu gibi uzaktan başvuru yapabilecek.

Hayat Boyu Öğrenme kursu girişi nasıl yapılır?

Kursiyerler, uzaktan eğitim kurs programına, yetkilendirilmiş halk eğitimi merkezlerinden, diğer yaygın eğitim kurs programlarında olduğu gibi uzaktan başvuru yapabilecek. Yaygın eğitim kurs programına yönelik geliştirilen dijital öğrenme içeriği, Genel Müdürlük uzaktan eğitim platformu olan HBÖ Akademi üzerinden izlenebilecek. Kursiyerler, dijital içerikleri ve sınavı tamamlayarak belgelerine ulaşabilecek.

Hayat Boyu Öğrenme uzaktan eğitim girişi nereden yapılacak?

Kursiyerler, sisteme e-devlet şifreleriyle giriş yapabilecek. Bu kapsamdaki tüm iş ve işlemler, yine Genel Müdürlük tarafından uzaktan eğitim çalışmalarının etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak için hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kursları Uzaktan Öğrenme Yönergesi hükümlerine göre gerçekleştirilecek. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, diğer yaygın eğitim kurs programlarının da uzaktan eğitimle verilmesine yönelik e-içerik geliştirme çalışmalarına devam edecek.

MEB Hayat Boyu Öğrenme kursu girişi için tıklayın

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