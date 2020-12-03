  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim MEB Hayat boyu öğrenme açık öğretim kursları uzaktan eğitim girişi-dersleri, canlı ders saatleri
Eğitim

MEB Hayat boyu öğrenme açık öğretim kursları uzaktan eğitim girişi-dersleri, canlı ders saatleri

MEB hayat boyu öğrenme öğrenci girişi MEB hayat boyu öğrenme açık öğretim lisesi dersleri, MEB hayat boyu öğrenme açık öğretim ortaokulu uzaktan eğitim dersleri, hayat boyu öğrenme açık öğretim lisesi uzaktan eğitim dersleri, canlı ders saatleri, hayat boyu öğrenme açık öğretim imam hatip lisesi ders girişi, hayat boyu öğrenme mesleki ve teknik açık öğretim lisesi uzaktan eğitim öğrenci girişi, ders programı ile canlı ders saatleri merak edilmete. İşte Açık öğretim ortaokulu, açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki ve teknik açık öğretim lisesi sınav sonuçları.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 14:26:00 - 2020-12-03 14:28:08
MEB Hayat boyu öğrenme açık öğretim kursları uzaktan eğitim girişi-dersleri, canlı ders saatleri

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme portalı üzerinden uzaktan eğitim için pilot uygulamasına geçildi. MEB HBO portalı üzerinden öğrenciler Uzaktan Eğitim Kurs almak, kursiyer kayıt oluşturabilmek, usta öğretici başvuru yapmak, programları incelemek, Okuma-Yazma Kaynaklarına ulaşmak, engelsiz öğrenme Kaynaklarına hızlı bir şekilde erişmek, İş ilanları görüntüleme, kariyer planla ve sertifika sorgula yapabilmekte. 

Hayat boyu öğrenme portalına giriş nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) hayat boyu öğrenme kurslarında uzaktan eğitim uygulamalarını pilot kurumlarda başlattı. Bu kapsamda kurs programına ilişkin dijital öğrenme içerikleri Genel Müdürlük bünyesinde oluşturuldu.

Kursiyerler, uzaktan eğitim kurs programına, yetkilendirilmiş halk eğitimi merkezlerinden, diğer yaygın eğitim kurs programlarında olduğu gibi uzaktan başvuru yapabilecek. Yaygın eğitim kurs programına yönelik geliştirilen dijital öğrenme içeriği, Genel Müdürlük uzaktan eğitim platformu olan HBÖ Akademi üzerinden izlenebilecek. Kursiyerler, dijital içerikleri ve sınavı tamamlayarak belgelerine ulaşabilecek. Kursiyerler, sisteme e-devlet şifreleriyle giriş yapabilecek. Bu kapsamdaki tüm iş ve işlemler, yine Genel Müdürlük tarafından uzaktan eğitim çalışmalarının etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak için hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kursları Uzaktan Öğrenme Yönergesi hükümlerine göre gerçekleştirilecek.

MEB hayat boyu öğrenme açık öğretim okulları

Açık öğretim ortaokulu için tıklayın

Açık öğreim lisesi girişi için tıklayın

Açık öğretim imam hatip lisesi  için tıklayın

Mesleki ve teknik açık öğretim lisesi için tıklayın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Defne Samyeli müsaade ediyor... Laikçi medyadan çocuk istismarı! 13 yaşından beri ağızları sulanarak...
Medya

Defne Samyeli müsaade ediyor... Laikçi medyadan çocuk istismarı! 13 yaşından beri ağızları sulanarak...

Defne Samyeli'nin müsaade etmesiyle 13-14 yaşından beri kızı Derin Talu, medya tarafından çocuk istismarına uğruyor. Ancak devlet bu kepazel..
Cübbeli Ahmet Hoca’nın sözleri gündeme bomba gibi düşmüştü! Üst düzey operasyon
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca’nın sözleri gündeme bomba gibi düşmüştü! Üst düzey operasyon

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün “2..
Suikast PR'ına Ekrem İmamoğlu yeni uyandı!
Gündem

Suikast PR'ına Ekrem İmamoğlu yeni uyandı!

CHP'de yaşanan tecavüz skandalı başta olmak üzere diğer olayların üstünü örtmek için Odatv'nin ortaya attığı, sol medyanın köpürttüğü 'suika..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay