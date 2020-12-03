MEB Hayat boyu öğrenme açık öğretim kursları uzaktan eğitim girişi-dersleri, canlı ders saatleri

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme portalı üzerinden uzaktan eğitim için pilot uygulamasına geçildi. MEB HBO portalı üzerinden öğrenciler Uzaktan Eğitim Kurs almak, kursiyer kayıt oluşturabilmek, usta öğretici başvuru yapmak, programları incelemek, Okuma-Yazma Kaynaklarına ulaşmak, engelsiz öğrenme Kaynaklarına hızlı bir şekilde erişmek, İş ilanları görüntüleme, kariyer planla ve sertifika sorgula yapabilmekte.

Hayat boyu öğrenme portalına giriş nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) hayat boyu öğrenme kurslarında uzaktan eğitim uygulamalarını pilot kurumlarda başlattı. Bu kapsamda kurs programına ilişkin dijital öğrenme içerikleri Genel Müdürlük bünyesinde oluşturuldu.

Kursiyerler, uzaktan eğitim kurs programına, yetkilendirilmiş halk eğitimi merkezlerinden, diğer yaygın eğitim kurs programlarında olduğu gibi uzaktan başvuru yapabilecek. Yaygın eğitim kurs programına yönelik geliştirilen dijital öğrenme içeriği, Genel Müdürlük uzaktan eğitim platformu olan HBÖ Akademi üzerinden izlenebilecek. Kursiyerler, dijital içerikleri ve sınavı tamamlayarak belgelerine ulaşabilecek. Kursiyerler, sisteme e-devlet şifreleriyle giriş yapabilecek. Bu kapsamdaki tüm iş ve işlemler, yine Genel Müdürlük tarafından uzaktan eğitim çalışmalarının etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak için hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kursları Uzaktan Öğrenme Yönergesi hükümlerine göre gerçekleştirilecek.

MEB hayat boyu öğrenme açık öğretim okulları

Açık öğretim ortaokulu için tıklayın

Açık öğreim lisesi girişi için tıklayın

Açık öğretim imam hatip lisesi için tıklayın

Mesleki ve teknik açık öğretim lisesi için tıklayın