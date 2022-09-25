MEB gov tr bursluluk sınavı sonuçları 2022 | İOKBS Bursluluk sınavı baraj puanı 2022! Bursluluk kaç puanla kazanılır?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfları için düzenlediği Bursluluk sınavının sonuçları açıklandı. Sınava katılan öğrenciler, Bursluluk sınavını kazanmak için kaç puan almaları gerektiğini öğrenmek istiyor. Peki Bursluluk kaç puanla kazanılır? İşte 5, 6, 7, 8, 9, 10 ile 11'inci sınıf bursluluk sınavı taban puanları

MEB tarafından uygulanan İOKBS 2022 için hak kazanacak olan öğrencilerin alması gereken puanlar haberimizde yer alıyor. Ortaokul ve lise kademelerine ne göre İOKBS bursluluk sınavını kazanmak için gerekli taban puanlar aşağıdaki gibidir.

BURSLULUK KAÇ PUANLA KAZANILIR?

5. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462,356

5. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 464,845

5. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

5. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 452,258

6. SINIF İOKBS BURSLULUK SINAVI BARAJ PUANI 2022

6. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 450

6. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 456,149

6. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

7. SINIF İOKBS BURSLULUK SINAVI BARAJ PUANI 2022

7. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 453

7. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 460,967

7. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

7. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 455,928

8. SINIF İOKBS BURSLULUK SINAVI BARAJ PUANI 2022

8. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462

8. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 475,372

8. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

8. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 468,499

9. SINIF İOKBS BURSLULUK SINAVI BARAJ PUANI 2022

9. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 422

9. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 437,516

9. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

9. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,977

10. SINIF İOKBS BURSLULUK SINAVI BARAJ PUANI 2022

10. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 432

10. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 429,482

10. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

10. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 414,608

11. SINIF İOKBS BURSLULUK SINAVI BARAJ PUANI 2022

11. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 425

11. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 438,891

11. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

11. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,037

İOKBS BURSLULUK PARASI NE KADAR?

En yüksek puanı alanlar yani sınavdan başarılı bir not elde eden öğrenciler İOKBS bursu kapsamında ayda 1 kez yatırılmak suretiyle 663.87 TL ücret alır. Fakat enflasyon rakamlarından sonra bu miktarın değişmesi söz konusudur. 2022 İOKBS ücreti 663.87 TL'dir.

BURSLULUK SINAVINI KAZANANLAR NE YAPMALI?

Bursluluk sınavında başarı sağlayan öğrenciler eğitim hayatları boyunca verilen burstan faydalanabilecek.

Bursluluğa hak kazanan ortaokul ve imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim okulu/kurumu öğrencilerinin bursluluk kayıt işlemleri, öğrencilerin öğrenim gördükleri veya kayıt yaptırdıkları MEB'e bağlı resmi okul müdürlükleri tarafından yapılacak, öğrenci kayıtlarıyla beraber başlayacaktır.

Parasız Yatılı Bursunu almaya hak kazanan öğrenciler okul müdürlüklerine başvurularını yapacaklar. MEB'in yayınladığı kılavuza göre,

"Bursluluğu hakkını kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğü tarafından ilgili burs döneminde e-Burs Modülü üzerinden gerçekleştirilecektir."