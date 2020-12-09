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Gündem MEB ehliyet sınav tarihleri ne zaman?
Gündem

MEB ehliyet sınav tarihleri ne zaman?

MEB ehliyet sınav tarihleri takvimi, binlerce aday tarafından merak ediliyor. Ehliyet almak ve araç kullanmak isteyen binlerce kişinin Millî Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği ehliyet e-sınavına girmesi gerekiyor. Ehliyet sınavı için e-sınav başvurusu, sınav ücretini yatırdıktan sonra eğitim alınan sürücü kursu aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Peki, ehliyet sınavı ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-09 22:06:00 -
MEB ehliyet sınav tarihleri ne zaman?

MEB ehliyet sınav tarihleri, ehliyet almak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ehliyet almak ve araç kullanmak isteyen binlerce kişinin Millî Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği ehliyet e-sınavına girmesi gerekiyor. Sınavlar takvimde açıklanan tarihlerde düzenleniyor. Sınav toplam 50 sorudan oluşmaktadır. Sınav süresi 45 dakika olmaktadır. Peki, ehliyet sınav tarihleri açıklandı mı?

Ehliyet sınavı ne zaman?

Millî Eğitim Bakanlığı’nın resmî sitesinde yer alan takvime göre ehliyet sınavları haftanın 7 günü de 81 ilde düzenlenmektedir.

Sınavlara randevu sistemi ile katılım sağlanıyor. Sürücü adayları, teorik eğitimini tamamlamasının ardından başvuru yaptığı bölgedeki e-sınav merkezlerinde sınavlarına girebilecek. Sürücü adayı, sürücü kursunun verdiği teorik kısmı bitirmesinin ardından yoğunluğa göre 10-20 gün içerisinde e-sınava girebilir. Şehir dışında bulunan kursiyerler ise bulundukları illerde e-sınava girebilecekler. Adaylar, araba, motor vb… araçlardan teorikte olarak farklı sınavlara girecekler.

Ehliyet sınav tarihleri

Başvurular ve sınav tarihi; 1-10 Aralık 2020 tarihleri arasında yoğunluğa göre 2 hafta içerisinde MEB tarafından belirlenmektedir.

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