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Eğitim MEB e okul öğrenci girişi ders notları VBS sınav sonuçları, devamsızlık sorgula
Eğitim

MEB e okul öğrenci girişi ders notları VBS sınav sonuçları, devamsızlık sorgula

Koronavirüs salgını nedeniyle 2020-2021 Eğitim öğretim yılı 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim olarak başladı. 21 Eylül'de hazırlık ve birinci sınıflar 12 Ekim de ise 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başladı. 2 Kasım itibariyle ise 5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitimle ders başı yapacak. Öğrenci ve veliler MEB Veli Bilgilendirme Sistemi VBS üzerinden öğrencinin tüm ders notlarını, ders programlarını ve devamsızlıklarını takip edebilmekte.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 23:49:00 - 2020-10-31 23:50:24
MEB e okul öğrenci girişi ders notları VBS sınav sonuçları, devamsızlık sorgula

2020-2021 eğitim öğretim yılının ara tatili yaklaşmasıyla birlikte hem veli hem de öğrenciler ders notlarını merak etmeye başladı. Yazılı sonuçlarını ve ders notlarını görmek isteyen veli ve öğrenciler e-Okul veli bilgilendirme sistemi olarak bilinen VBS üzerinden öğrencilerin tüm notlarını görme imkanına sahip olmaktalar.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) hayata geçirdiği e-okul veli bilgilendirme sistemi milyonlarca öğrencinin cep karnesi niteliğinde zira e-okul veli bilgilendirme sistemi sayesinde hem veli hem de öğrenci tüm eğitim öğretim yılı boyunca aldığı notları bu sistem sayesinde görmekte. E-okul veli bilgilendirme sistemine (VBS)  bir tıkla giriş yapılarak yaklaşmakta olan yıl sonu karne notlarını dakolaylıkla görebilirsiniz. MEB’in öğrencilere sağladığı e-okul öğrenci girişi ile veliler de çocuklarının hangi dersten ne not almış, hangi sınavdan başarılı hangi sınavdan başarısız not almış tüm bunları e okul veli girişi üzerinden görmektedir. Yıl sonu yaklaştğından veliler ve öğrenciler yıl sonu karne notlarını da yine e okul veli giriş üzerinden kolaylıkla sorgulayabilirler.

E okul öğrenci girişi nasıl yapılır?

Yaz tatiline yaklaşırken milyonlarca öğrenci için daha şimdiden karne heyecanı başladı. Karnesinde alacağı notları sorgulamak isteyen öğrenciler e-Okul öğrenci giriş ekranını ziyaret ederek notlarını sorguluyor. Son sınavlar ve sözlüler yapılırken gözler açıklanacak sonuçlarda. e-okul.meb.gov.tr adresine tıklayarak hemen giriş yapabilirsiniz.

E-Okul üzerinden takdir-teşekkür hesaplaması yapılarak, dönem sonunda hangi belgenin alınacağı bilgisine ulaşılabilir. Takdir-teşekkür hesaplaması için, öğretmenler tarafından öğrencinin tüm ders notlarının E-Okul sistemine yüklenmiş olması gerekir. Notların yüklenmesinin ardından, yıl sonu başarı puanı kontrol edilir. Yıl sonu başarı puanı, öğrencinin hangi belgeyi alacağını belirler. Yıl sonu başarı puanı; 85,00 - 100 puan aralığında olanlar takdir belgesi, 70,00 - 84,99 puan aralığında olanlar ise teşekkür belgesi alırlar.

Ara tatil ne zaman?

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020’de,

Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021’de, 

İkinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021’de yapılacak.

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