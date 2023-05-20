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Eğitim MEB duyurdu, tarih belli oldu
Eğitim

MEB duyurdu, tarih belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-05-20 09:26:00 -
MEB duyurdu, tarih belli oldu

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2023 yılı uzman ve başöğretmen unvanları için sürecin 30 Mayıs'ta başlayacağını belirterek detayları paylaştı.

Millî Eğitim Bakanlığınca 2023 yılı uzman ve başöğretmen unvanı başvurularına ilişkin duyuru yayımlandı. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Uzman ve başöğretmen unvanları için eğitim programına başvurular 30 Mayıs- 9 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınavı ile yazılı sınavdan muafiyet başvuruları 25 Eylül- 4 Ekim tarihleri arasında alınacak. Öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınavı ise 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak." dedi.

EĞİTİMLER ÖBA ÜZERİNDEN

Bakan Özer, uzman öğretmenlik eğitim programına göre 180 saatlik eğitimin 17 Temmuz- 8 Eylül tarihleri arasında, başöğretmenlik eğitim programına göre 240 saatlik eğitimin ise 17 Temmuz- 18 Eylül tarihleri arasında uzaktan eğitim yöntemiyle Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden gerçekleştirileceğini söyledi.

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Özer, eğitim programına kimlerin başvuruda bulunacağına ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Öğretmenlik kariyer basamakları için uzman öğretmenlik eğitim programına, yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan 4 Ekim 2023 tarihi itibarıyla en az 10 yıl hizmeti bulunan öğretmenler; başöğretmenlik eğitim programına ise yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan 4 Ekim tarihi itibarıyla uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunan uzman öğretmenler başvuruda bulunabilecek."

100 ÜZERİNDEN 70 PUAN ALAN BAŞARILI SAYILACAK

Yazılı sınavın uzman ve başöğretmen unvanı için ayrı ayrı olmak üzere 19 Kasım Pazar günü 81 ilde yapılacağını ifada eden Özer, "Yazılı sınavlarda çoktan seçmeli 100 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Bu sınavlarda 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak." dedi.

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAYANLAR, SINAVLARDAN MUAF

Özer, lisansüstü eğitimini tamamlayan öğretmenlerin uzman öğretmenlik yazı sınavından; doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenlerin ise başöğretmenlik için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacağını kaydetti.
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Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler, başvurularını mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden yapabilecek.

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