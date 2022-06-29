Destekleme ve yetiştirme kurslarında İngilizce ve Arapça eğitim verileceği açıklandı. Peki, destekleme kurslarına kimler kayıt yaptırabilir?

MEB Arapça kurslarına kimler nasıl kayıt yaptırabilir? Destekleme kursları ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren ilk kez İngilizce ve Arapça'dan Destekleme ve Yetiştirme Kursları açılacağını duyurdu.

Destekleme ve yetiştirme kurslarının önümüzdeki eğitim öğretim döneminde yeniden şekillendirileceğini belirten Özer, Türkçe Matematik ve Fen Bilimlerine ek olarak İngilizce ve Arapça eğitimin de verileceğini açıkladı.

Bakan Özer, "Bu ülkede matematik, yabancı dil öğretilemiyor sözünü tarihin çöplüğüne gömeceğiz" dedi.

Kurslarla ilgili detaylar açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz.