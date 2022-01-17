Açık öğretim lisesi öğrencileri ders seçim işlemlerinin ne zamana kadar yapılacağını araştırmaya başladı. AÖL ders seçimi bitti mi?

MEB Açık lise AÖL 2. dönem ders seçimi ne zaman, AÖL ders seçimi nasıl yapılacak?

Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "2021-2022 eğitim öğretim yılı 2.dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 28 Ocak 2022 tarihi mesai bitimine kadar yapılacaktır" denildi. AÖL kayıt yenileme işlemleri 27 Aralık 2021'de başlamıştı. AÖL ders seçim işlemi, 2.dönem kayıt yenileme son gününde tamamlanacak. Öğrenciler ders seçimi işlemini 28 Ocak saat 18.00'e kadar yapabilecek.

Ders seçimi için öncelikle AÖL öğrenci giriş sistemine giriş yapmanız gerekiyor. Sisteme öğrenci numarası ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz.

Sisteme giriş yaptıktan sonra öğrenci sayfası ekranı açılacak. Sol kısımda 'Kayıt Yenileme/ Ders seçimi' bölümü bulunuyor. Buraya tıklamanız gerekiyor.

Ardından ders seçme ekranı açılacaktır. Açılan ekranda seçmek istediğiniz dersleri seçin ve kaydet butonuna basın.

Seçtiğiniz dersten vazgeçerseniz ve listeden çıkarmak isterseniz de bu defa bu dönem seçtiğiniz dersler başlığı altından o dersin başındaki kırmızı ok butonuna tıklarsanız seçtiğiniz o ders listenizden çıkarılır.

Kimler açık liseye kayıt yaptırabilir?

İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar.

Bakanlığımıza bağlı veya diğer bakanlıklara bağlı ortaöğretim düzeyindeki genel lise ve Meslek Liselerinden ayrılanlar.

Astsubay hazırlama okulları, askeri ve polis okulları, anadolu öğretmen liseleri, sağlık meslek liseleri, anadolu güzel sanatlar liseleri, spor liseleri, sosyal bilimler liseleri, askeri liseler, anadolu lisesi türü okulların fen liseleri alanı programı uygulayan liselerden ayrılanlar, resmî ve özel anadolu liseleri, yabancı dil ağırlıklı liseler, sağlık meslek liseleri ve fen liselerinden ayrılanlar.

Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtlı ancak öğrencilik durumu Silik olanlar, ya da Açık Öğretim Lisesinden veya Mesleki Açık Öğretim Lisesinden tasdikname alanlar.

Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Ataşeliklerinden Denklik Belgesi alanlar.