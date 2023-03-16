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Eğitim MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı yapacak!
Eğitim

MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı yapacak!

Cumhurbaşkanlığınca Millî Eğitim Bakanlığına (MEB) 5 bin sözleşmeli personel pozisyonu ihdas edildi. Peki, Avukat, mühendis, diyetisyen, hemşire ve büro personeli alımı şartları neler, başvuruları nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2023-03-16 10:14:00 -
MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı yapacak!

MEB, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 250 büro personeli, 4 avukat; taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 4 bin büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire, 21 avukat olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel istihdam edecek.

Personel alımına ilişkin takvim ve başvuru koşullarının önümüzdeki günlerde ilan edileceğini belirten Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Merkez teşkilatımız dışında 80 ilimiz için ihdas edilen 4 bin 746 kişilik sözleşmeli personel pozisyonlarında önceliği deprem felaketinden etkilenen illerimize vereceğiz. Ailemize katılacak yeni üyelerimize, millî eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

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