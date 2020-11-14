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Eğitim MEB 2021 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman?
Eğitim

MEB 2021 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman?

Halk arasında bursluluk sınavı olarak da bilinen 2021 İOKBS İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı tarihi MEB 2021 Yılı Sınav Uygulama Takvimi'nin yayınlanmasıyla beraber belli oldu. MEB 2021 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2020-11-14 18:33:00 -
MEB 2021 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen bursluluk sınavın 2021'de ne zaman uygulanacağı, yeni yıla kısa bir süre kala araştırılan konu oldu. Eğitimleri boyunca maddi destek almak isteyen öğrenciler, konuya dair detayları merak ediyor. Peki, 2021 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

MEB 2021 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılacağı bursluluk sınavı, 25 Nisan'da yurt genelinde kurulacak sınav merkezlerinde yapılacak.

Tek oturumda ve saat 10.00'da başlayacak sınavda öğrencilere 100 soru sorulacak ve 120 dakika süre tanınacak.

Bursluluk sınavı konuları nedir?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; “Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10’uncu ve 11’uncu sınıf öğrencilerimiz 9’uncu sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerimiz de sadece 9’uncu sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacak.” dedi.

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